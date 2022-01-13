В мэрии критикуют решение Роспотребнадзора, оштрафовавшего директора переполненной школы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал действия регионального управления Роспотребнадзора, подавшего иск об административном правонарушении в отношении директора школы №76 в Октябрьском районе Надежды Равлюк. Поводом для иска, согласно позиции ведомства, стала переполненность образовательного учреждения учащимися. В то же время в руководстве муниципалитета вины директора школы в этом не признают. По словам Анатолия Локтя, проблема переполненности школ существует и в других районах города и связана с объективной причиной — ростом городского населения.

— Простые подсчеты говорят о том, что рост количества учащихся будет продолжаться, — говорит мэр. — Государство гарантирует доступность среднего образования. Мы не вправе отказать никому из родителей, кто подает заявления, какая бы сложная ситуация не складывалась. Да, у нас есть территории, где переполнены школы. Говорить о том, что в ближайшее время мы решим проблему, чтобы перейти на одну смену, рано. Я не усматриваю никаких нарушений закона со стороны директора школы. Нам надо сосредоточить свои усилия на том, чтобы количество школьных мест увеличивалось, а не на штрафах.

— У нас не только 76-я, у нас еще остаются школы, где есть проблема с переполненностью, — сообщает Анатолий Локоть. — Если наказывать их директоров, это приведет к очень серьезным последствиям.

Как напоминает Анатолий Локоть, в текущем году в городе запланировано строительство десяти новых образовательных учреждений: четырех — за бюджетный счет и еще шести — в рамках концессионного соглашения. Однако проблема переполненности образовательных учреждений все равно останется для города актуальной.

К каким — мэр не уточнил.

По информации мэрии Новосибирска, в городе работают 216 школ, из которых переполненных — 18. Общая численность учащихся среднеобразовательных учреждений — почти 201 тысяч детей.