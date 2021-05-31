В области определили полигон для цифровых агротехнологий

ЗАО «Племзавод Ирмень» станет полигоном для цифровых технологий, применяемых в сфере сельскохозяйственного производства. Такую задачу предстоит решить в рамках реализации на территории области федеральной программы развития сотовой связи. Об этом в ходе пресс-тура на предприятие заявил министр цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов.

— Конечно, мы будем рекомендовать федеральному центру включить в программу хозяйства, которые уже цифровизуются, — говорит министр. — Я обращаюсь к главе района, к руководителю хозяйства, чтобы здесь сделать тестовый полигон для цифровых технологий сельского хозяйства Новосибирской области. Мы сегодня поговорили с руководителем «Ирмени», у них есть интерес быть первыми. Планируем обкатать новые технологии на сильных хозяйствах, а потом будем внедрять и тиражировать их в хозяйствах помельче.

О первом опыте по внедрению «цифры» корреспонденту Infopro54 рассказал председатель ЗАО Олег Бугаков. Он пояснил, что предприятие использует «цифру» только недавно — второй год, но внедрение новых технологий уже позволило сэкономить миллионы рублей только на удобрениях. К примеру, программа позволяет в онлайн-режиме видеть, сколько и на каком участке нужно внести удобрений. Для этого в сельхозтехнике установлен специальный чип, связанный с компьютером, который подключен к программе. С него дается команда на высевающий аппарат — и техника по мере движения вносит удобрения в нужном количестве на требуемые участки полей.

— Раньше сеялка вносила удобрения и на участки, на которые не надо, — поясняет Бугаков. — В цифровом формате урожай просчитывается от наличия влаги, отсюда уже выстраивается количество необходимых веществ на гектар. Если влаги, допустим, на 25 ц, то требуется и удобрений на 25 ц, не надо на 40 вносить. В этом году, по нашим расчетам, для получения урожая (мы считаем в пределах 30 ц) закупили удобрений меньше, чем в прошлом. В рублях сэкономили около 3—4 млн только на удобрениях. В прошлые годы мы тратили по 90 т удобрений, в этом году ушли 83—85 т.

По словам директора предприятия, цифровой подход позволил увеличить оборот готовой продукции с 3,4 до 3,6 млрд рублей.

С помощью приложения руководители, агрономы, бригадиры хозяйства могут с офисного компьютера, а то и со смартфона в онлайн-режиме отследить характеристики почвы, ее увлажненность, работу каждой единицы техники в любой точке поля (конкретное место нахождения, маршрут движения, скорость, количество и места стоянок), направление сева, количество засеянных гектаров. Данные сохраняются, и по итогам года можно проанализировать работу каждой бригады и каждого специалиста. В ближайшее время показатели приложения будут дополняться съемками с дронов.

— В этом году мы договариваемся с разработчиками беспилотных технологий, — рассказывает главный агроном «Ирмени» Максим Альберт. — Будет запускаться дрон, с помощью которого мы дополнительно изучим каждое поле. Сделаем анализ — что нам позволил космос, а что — «самолет». Конечно, остается и ручной отбор: люди будут отбирать пробы, анализировать их с помощью специальных приборов.

Пока еще осторожно на предприятии говорят о внедрении «цифры» в отрасль животноводства. Речь идет о покупке нескольких роботов-дояров.

— Задумываемся над тем, чтобы подключать к этой работе роботов, — сообщает Бугаков. — Мнения специалистов разделились на за и против. На следующий год хотим сделать коровник, куда можно будет поставить двух роботов и пробовать запустить процесс. Посмотрим, что будет получаться, пока это чисто в стадии изучения. Такие примеры в стране есть. Я был в Екатеринбурге — в хозяйстве, где пять роботов доят 350 голов из 1500. Там очень хорошо об этом отзываются. Так что будем изучать. Убежден, что, хотим мы или нет, но рано или поздно к этим технологиям придем. Надо изучать, но не резко подходить.

Как сообщают в областном Минсельхозе, в настоящее время различные элементы цифровизации применяются в 126 предприятиях региона, работающих в отрасли растениеводства, и 30 предприятиях отрасли животноводства — от простых систем позиционирования сельхозтехники до комплексных систем управления.

— Мы прекрасно понимаем, что ресурсы дорожают, что их надо более эффективно использовать, — говорит глава Минсельхоза Евгений Лещенко. — Цифровые технологии позволяют получить более высокую отдачу от применяемой техники, минеральных удобрений, селекционных достижений. Аграрии, в первую очередь, идут на оптимизацию своих затрат, наиболее разумное использование того ресурса, который есть, чтобы минимизировать себестоимость производимой продукции.

По итогам прошлого года урожай ЗАО «Племзавод Ирмень» составил 47 ц/га с 16 тысяч га посевных земель. Произведены 44 тысячи тонн молока (+2 тысячи к 2019 году), надой на корову составил 12,2 тысячи л (самый высокий показатель в РФ). В хозяйстве 3,3 тысячи голов дойного стада, общее количество поголовья скота — 10 тысяч голов. В 2020 году предприятие произвело продукции на 3,6 млрд рублей, реализовано на 3,3 млрд. Продукция реализуется через 34 собственные торговые точки, а также через крупные торговые сети. Прибыль составила 530 млн, налогов уплачено — 280 млн, на социальные нужды затрачены 230 млн. В хозяйстве работает тысяча человек. Средний возраст работников — 42 года, среднемесячная зарплата — 49 тысяч рублей.