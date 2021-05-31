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В области определили полигон для цифровых агротехнологий

  • 31/05/2021, 10:26
Автор: Евгения Серёгина
В области определили полигон для цифровых агротехнологий
За счет «цифры» хозяйство только на одном направлении уже сэкономило миллионы рублей.

ЗАО «Племзавод Ирмень» станет полигоном для цифровых технологий, применяемых в сфере сельскохозяйственного производства. Такую задачу предстоит решить в рамках реализации на территории области федеральной программы развития сотовой связи. Об этом в ходе пресс-тура на предприятие заявил министр цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов.

Конечно, мы будем рекомендовать федеральному центру включить в программу хозяйства, которые уже цифровизуются, говорит министр. Я обращаюсь к главе района, к руководителю хозяйства, чтобы здесь сделать тестовый полигон для цифровых технологий сельского хозяйства Новосибирской области. Мы сегодня поговорили с руководителем «Ирмени», у них есть интерес быть первыми. Планируем обкатать новые технологии на сильных хозяйствах, а потом будем внедрять и тиражировать их в хозяйствах помельче.

О первом опыте по внедрению «цифры» корреспонденту Infopro54 рассказал председатель ЗАО Олег Бугаков. Он пояснил, что предприятие использует «цифру» только недавно — второй год, но внедрение новых технологий уже позволило сэкономить миллионы рублей только на удобрениях. К примеру, программа позволяет в онлайн-режиме видеть, сколько и на каком участке нужно внести удобрений. Для этого в сельхозтехнике установлен специальный чип, связанный с компьютером, который подключен к программе. С него дается команда на высевающий аппарат — и техника по мере движения вносит удобрения в нужном количестве на требуемые участки полей.

Раньше сеялка вносила удобрения и на участки, на которые не надо, поясняет Бугаков. В цифровом формате урожай просчитывается от наличия влаги, отсюда уже выстраивается количество необходимых веществ на гектар. Если влаги, допустим, на 25 ц, то требуется и удобрений на 25 ц, не надо на 40 вносить. В этом году, по нашим расчетам, для получения урожая (мы считаем в пределах 30 ц) закупили удобрений меньше, чем в прошлом. В рублях сэкономили около 34 млн только на удобрениях. В прошлые годы мы тратили по 90 т удобрений, в этом году ушли 8385 т.

По словам директора предприятия, цифровой подход позволил увеличить оборот готовой продукции с 3,4 до 3,6 млрд рублей.

С помощью приложения руководители, агрономы, бригадиры хозяйства могут с офисного компьютера, а то и со смартфона в онлайн-режиме отследить характеристики почвы, ее увлажненность, работу каждой единицы техники в любой точке поля (конкретное место нахождения, маршрут движения, скорость, количество и места стоянок), направление сева, количество засеянных гектаров. Данные сохраняются, и по итогам года можно проанализировать работу каждой бригады и каждого специалиста. В ближайшее время показатели приложения будут дополняться съемками с дронов.

В этом году мы договариваемся с разработчиками беспилотных технологий, рассказывает главный агроном «Ирмени» Максим Альберт. Будет запускаться дрон, с помощью которого мы дополнительно изучим каждое поле. Сделаем анализ что нам позволил космос, а что «самолет». Конечно, остается и ручной отбор: люди будут отбирать пробы, анализировать их с помощью специальных приборов.

Пока еще осторожно на предприятии говорят о внедрении «цифры» в отрасль животноводства. Речь идет о покупке нескольких роботов-дояров.

Задумываемся над тем, чтобы подключать к этой работе роботов, сообщает Бугаков. Мнения специалистов разделились на за и против. На следующий год хотим сделать коровник, куда можно будет поставить двух роботов и пробовать запустить процесс. Посмотрим, что будет получаться, пока это чисто в стадии изучения. Такие примеры в стране есть. Я был в Екатеринбурге — в хозяйстве, где пять роботов доят 350 голов из 1500. Там очень хорошо об этом отзываются. Так что будем изучать. Убежден, что, хотим мы или нет, но рано или поздно к этим технологиям придем. Надо изучать, но не резко подходить.

Как сообщают в областном Минсельхозе, в настоящее время различные элементы цифровизации применяются в 126 предприятиях региона, работающих в отрасли растениеводства, и 30 предприятиях отрасли животноводства — от простых систем позиционирования сельхозтехники до комплексных систем управления.

Мы прекрасно понимаем, что ресурсы дорожают, что их надо более эффективно использовать, говорит глава Минсельхоза Евгений Лещенко. Цифровые технологии позволяют получить более высокую отдачу от применяемой техники, минеральных удобрений, селекционных достижений. Аграрии, в первую очередь, идут на оптимизацию своих затрат, наиболее разумное использование того ресурса, который есть, чтобы минимизировать себестоимость производимой продукции.

По итогам прошлого года урожай ЗАО «Племзавод Ирмень» составил 47 ц/га с 16 тысяч га посевных земель. Произведены 44 тысячи тонн молока (+2 тысячи к 2019 году), надой на корову составил 12,2 тысячи л (самый высокий показатель в РФ). В хозяйстве 3,3 тысячи голов дойного стада, общее количество поголовья скота — 10 тысяч голов. В 2020 году предприятие произвело продукции на 3,6 млрд рублей, реализовано на 3,3 млрд. Продукция реализуется через 34 собственные торговые точки, а также через крупные торговые сети. Прибыль составила 530 млн, налогов уплачено — 280 млн, на социальные нужды затрачены 230 млн. В хозяйстве работает тысяча человек. Средний возраст работников — 42 года, среднемесячная зарплата — 49 тысяч рублей.

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Рубрики : Бизнес Агропром Технологии

Регионы: Новосибирская область

Теги : экономия цифровизация сельское хозяйство Племзавод Ирмень


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