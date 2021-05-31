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Группа «Сибантрацит» объявляет о старте грантового конкурса «Регион возможностей»

  • 31/05/2021, 10:30
На поддержку социально значимых инициатив в Кемеровской и Новосибирской областях компания выделит 2,5 миллиона рублей

Группа «Сибантрацит» и Фонд по развитию социальных, спортивных, образовательных и культурных проектов «Сибантрацит Содействие» запустили грантовый конкурс «Регион возможностей». Его цель — выявить и поддержать актуальные социально значимые проекты, которые могут быть реализованы в регионах присутствия Группы (Искитимском районе Новосибирской области и Мысковском городском округе Кемеровской области). В Новосибирской области это первый грантовый конкурс, который проводит частная компания.

Подать заявку на участие могут некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, инициативные группы граждан Новосибирской и Кемеровской областей. Принимаются проекты в сферах охраны окружающей среды, медицины и социальных услуг, культуры и искусства, образования и просвещения, физической культуры и спорта, охраны и содержания территорий, волонтерства и проч.

Максимальная сумма гранта на реализацию одного проекта для организаций и учреждений составляет не более 200 тыс. руб., для граждан – не более 50 тыс. руб.

Прием заявок осуществляется с 31 мая по 7 июля 2021 года. В течение этого периода Оператор конкурса (ФОНД «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив») проведет два семинара для потенциальных участников. Эти мероприятия помогут правильно оформить заявку, получить очные консультации по разработке и бюджетированию проектов.

Подведение итогов состоится 15 июля 2021 года. Победителей определит Конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители Группы «Сибантрацит», Фонда «Сибантрацит Содействие», Оператора конкурса, администраций населенных пунктов в регионах присутствия компании, независимые эксперты в сфере социального проектирования и регионального развития.  Победители получат гранты на реализацию заявленных проектов, над которыми граждане будут работать до конца октября, а организации и учреждения – до 31 января 2022 года.

«Это принципиально новый подход к социальным инвестициям, который «Сибантрацит» внедряет с этого года. Безусловно, мы продолжим реализовывать корпоративные социальные программы с учетом интересов и мнений населения. В то же время мы запускаем в регионах присутствия компании новый долгосрочный проект, благодаря которому жители,  некоммерческие организации, сотрудники-волонтеры  смогут  сами реализовывать социально значимые проекты при поддержке «Сибантрацита». Такой формат партнерства нацелен на развитие регионов, социального предпринимательства», — говорит Сергей Мельников, генеральный директор ООО «УК «Сибантрацит».

Положение о конкурсе, подробное описание номинаций, образцы заявок, рекомендации участникам и другую  информацию можно найти на сайте конкурса

Фото предоставлено организатором конкурса

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : социально значимые проекты Сибантрацит Регион возможностей


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