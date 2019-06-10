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Руководитель агентства недвижимости готов идти в мэры

Праймериз партии «Яблоко» определил кандидата на пост мэра Новосибирска.
  • 10/06/2019, 17:39
Автор: Евгения Серёгина
Руководитель агентства недвижимости готов идти в мэры

Региональное отделение партии «Яблоко» подвело итоги праймериз по определению своего кандидата в главы областного центра. Об этом в соцсетях на своей странице сообщает победитель праймериз, заместитель руководителя регионального отделения партии директор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко. Помимо Холявченко в итоговом голосовании участвовали ещё двое претендентов — Алексей Нефёдов и Алексей Иванов.

 Те, кто меняет знают давно, прекрасно представляют, что меня по-настоящему интересует и волнует только городская политика,  пишет Холявченко на своей странице в соцсети.  Всю жизнь был очень скромным, теперь наступило другое время. Время честности. Я абсолютно уверен, что я  лучший кандидат в мэры города Новосибирска. Мой опыт, мой профессионализм и моя репутация говорят сами за себя. Поэтому нам предстоят серьезные и важные выборы.

По информации потенциального мэра, окончательно утвердить его кандидатуру должна конференция регионального отделения партии, которая пройдёт 22 июня.

Неделей ранее о своём намерении баллотироваться от партии «Зелёные» заявила депутат заксобрания, член фракции ЛДПР Дарья Украинцева.

Фото со страницы Дмитрия Холявченко в Facebook

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