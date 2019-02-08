В области стало больше должников по кредитам и услугам ЖКХ

По информации управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, в 2018 году на исполнении у приставов находилось 1,7 млн исполнительных производств в отношении различных категорий должников. Это на 5 тысяч больше, чем в 2017 году. При этом общая сумма, подлежащая к взысканию, в регионе снизилась на 5 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом, и составила 169,4 миллиарда. В разрезе округа по этим показателям Новосибирская область занимает второе место после Красноярского края.

— Основная категория — это взыскание кредиторской задолженности. В 2018 году на исполнении находилось 222 тысячи документов (в 2017 — 168 тысяч). Взыскание госпошлины — 96,9 тысячи (93 тысячи), взыскания за коммунальные услуги, оказанные населению юридическими лицами и предпринимателями, составили 79,7 тысячи, — приводит данные исполняющий обязанности начальника управления ФССП по Новосибирской области Эдуард Бабков.

Наибольший прирост должников (52,8%), в отношении которых по итогам прошлого года было возбуждено исполнительное производство, пришелся на жилищно-коммунальную сферу. В отношении юридических лиц возбуждено около 450 производств. Остальные должники — это жители области. В прошлом году в пользу предприятий ЖКХ было взыскано порядка 353,7 млн рублей, что на 32 млн больше, чем в 2017. Почти 3,5 тысячи человек летом 2018 года из-за долгов не смогли выехать за границу. Тем не менее большая часть дел по коммунальным долгам граждан — 21,8 тысячи — заканчивается, по словам Эдуарда Бабкова, без исполнения.

В прошлом году значительно возросло (на 50%) количество исполнительных производств в отношении «кредитных» должников. В пользу финансовых организаций с заемщиков взыскано 3 млрд рублей. При этом, как отмечают в ФССП, есть и обратная сторона медали, когда сами должники оказываются в роли потерпевшей стороны. Речь идет о незаконных методах взыскания долгов со стороны коллекторских организаций: частых звонках, давлении на должника, угрозах причинения вреда.

— К нам поступило 362 жалобы на юрлиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности в качестве основной деятельности и включенных в ЕГРЮЛ. По лицам, которые не включены в госреестр, — 933 обращения, в том числе 803 по микрофинансовым организациям. Из общего количества обращений, принятых к рассмотрению, 935 или 72% предъявлены должниками, 360 — третьими лицами. 587 жителей области обратились по поводу действий лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, — перечислил пристав.

Причины обращений — низкий уровень платежеспособности, потеря заемщиками работы, что приводит к формированию просроченной задолженности, незаконные действия компаний, взыскивающих долг. Пристав подчеркнул, что ФССП может привлечь к ответственности только юрлиц, включенных в госреестр, по остальным служба передает материалы в правоохранительные органы.

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