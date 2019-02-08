Новосибирск входит в тройку лидеров по турпотоку в Израиль

— Ксения, можете оценить динамику турпотока из Новосибирска в Израиль?

— Россия по количеству туристов, приезжающих в Израиль, находится на втором месте после США. Мы, конечно, очень надеемся, что через какое-то время ваша страна выйдет на первое место по этому показателю. Что касается Новосибирска, то, по последним данным, он занял третье место по числу туристов, въезжающих в Израиль из России — и это при том, что между Новосибирском и Израилем нет прямого сообщения. Это стало для нас новостью. Что касается цифр, тот для сравнения: туристы из Москвы составляют 42% от общего российского турпотока в нашу страну, Петербурга — 16%, Новосибирска — 4%.

— А если посмотреть предпочтения туристов… Куда едут, какой отдых выбирают?

— На первом месте, если говорить про туристов из Новосибирска, стоит экскурсионный туризм, на втором — релаксационный, пляжный отдых. Люди едут за солнцем, морем и отдыхом. На третьем месте — медицинский туризм. В целом у российских туристов увеличился срок пребывания в Израиле. Раньше это были 7 дней, в настоящее время — 8,6 дня.

— Наблюдаете ли вы рост интереса бизнес-туристов, делового туризма?

— Вообще деловой туризм (MICE-туризм) в Израиль очень и очень развит. Израиль — это страна новых технологий, туда едут, в первую очередь, за идеями, за тем, чтобы увидеть новые технологии в работе. Наша страна передовая в очень многих сферах.

Если же говорить о бизнес-туризме в Израиль из России, то это всего 2,5% общего турпотока. Отмечу, что наш департамент только в прошлом году стал активно развивать этот сегмент. Тем не менее мы уже получили премию World Travel Awards как раз в MICE-туризме. Если мы за что-то беремся, то беремся за это масштабно. И, конечно, в этом году мы уже ждем новые плоды вложенных усилий.

Спрогнозировать турпоток на 2019 год мне сложно, мы все-таки вплотную начали заниматься сегментом недавно. Тем не менее мы уже запланировали участие нашего департамента в выставке Luxury Travel Mart, где также будет представлено и MICE-направление. Еще у нас запланированы обучающие программы, в том числе и по MICE, отдельные мероприятия по нему. В этом году сделаем еще больший акцент на сегменте. Мы уверены, что это приведет к увеличению турпотока в этом направлении.

— А что можно сказать про другие направления?

— Если говорить о городах Израиля, то здесь лидирует Иерусалим, потом Тель-Авив. Туристов из России в Израиле интересует не только пляжный отдых, религиозные святыни, но многотысячелетняя история. Что отличает российского туриста? Даже люди с атеистическими взглядами, приехав в Израиль, обязательно сходят в храм Гроба Господня, к Стене Плача, к другим историческим местам. Для них, я думаю, очень важно, что это история, истоки цивилизации.

— Ксения, каковы ваши прогнозы по потоку туристов из России в Израиль?

— Мне сложно спрогнозировать поток на ближайшее время. Посмотрим, какая ситуация будет на рынке. Но если брать пятилетний период, то мы ожидаем увеличения турпотока из России вдвое. Есть определенные тенденции. Для российского туриста в Израиле есть два преимущества: отсутствие виз и отсутствие языкового барьера. В стране 25% населения русскоязычные. В туризме людей, говорящих по-русски, конечно, еще больше.

Министерство туризма проделывает колоссальную работу для того, чтобы привлекать туристов. Прежде всего, это масштабные рекламные кампании. Только в прошлом году на эти цели было потрачено около 4 млн евро. В 2019 в нашу рекламную кампанию, как и в 2018 году, включен Новосибирск. В вашем городе мы будем проводить обучающие программы для турагентов: семинары, вебинары, занятия в онлайн-академии.

Поддержка полетов — еще один важный ход для увеличения турпотока. Мы финансово субсидируем открытие полетных программ из городов, откуда еще не было полетов или давно не было полетов в Тель-Авив. Точно также идет поддержка полетов в Эйлат, до 60 долларов за каждого привезенного туриста. Отмечу, что 27% туристов прилетают в Эйлат из России! В этом году мы в пятый раз запускаем такую программу поддержки. Будем рады, если консолидатор рейсов в Эйлат подаст заявку на открытие рейсов из Новосибирска.

Еще раз подчеркну, для нас очень важен туристический поток из России и мы надеемся, что количество туристов будет только расти!

Подготовила Ольга Еренкова

Фото предоставлено департаментом Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ