Европейский региональный комитет ВОЗ намерен закрыть московский офис по неинфекционным заболеваниям

Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения принял резолюцию, которая может изменить работу организации в России, сообщает РИА Новости.

Документ предлагает изучить вопросы перевода московского офиса по неинфекционным заболеваниям за пределы РФ, а также приостановки всех региональных совещаний, конференций и семинаров (состав которых определяется Европейским бюро ВОЗ) до мирного разрешения украинского конфликта.

Проект резолюции инициировали более 35 стран — участниц ВОЗ. Его поддержали страны ЕС, а также Украина, Грузия, Турция, Молдавия и Израиль. Против выступили Россия, Белоруссия и Таджикистан. Армения и Казахстан воздержались.