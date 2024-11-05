В октябре объем выданных ипотечных кредитов в стране снизился на 25%

В течение первых десяти месяцев россияне получили приблизительно 4,2 триллиона рублей на приобретение недвижимости. Это примерно на одну треть меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили в пресс-службе ВТБ.

На фоне крайне высоких рыночных ставок большинство сделок осуществляется в рамках господдержки. Однако из-за отмены массовой льготной ипотеки и постоянных изменений условий оставшихся программ доля таких сделок снижается по сравнению с началом года.

Средний размер ипотечного кредита в целом по рынку также продолжает уменьшаться: по итогам октября он составил 4,4 миллиона рублей, что почти на 440 тысяч меньше, чем в начале года. Наибольший размер кредита, как и ожидалось, наблюдается в рамках льготной ипотеки. Например, по данным кредитной организации на конец октября, средний размер выданных кредитов в этой программе достиг 6,3 миллиона рублей, тогда как по стандартным продуктам он составил лишь 3,7 миллиона рублей.

В текущем году продолжительность ипотечного кредитования в стране демонстрирует разнообразные тенденции. В связи с ценами на новостройки, заемщики намерены наибольшее время уделять платежам по программам с льготными условиями. В октябре клиенты банка, оформляя договоры по госпрограммам, в среднем определяли срок кредитования на 27,4 года, в то время как для стандартных продуктов этот показатель составил 23,4 года.

Для многих россиян получение ипотеки стало настоящим вызовом: условия акций и программ поддержки часто меняются, а цены на жилье устанавливают новые рекорды. Тем не менее, необходимость в решении жилищных вопросов у населения по-прежнему сохраняется. В результате на рынке недвижимости происходят изменения. Если раньше большая часть сделок осуществлялась с использованием ипотечного кредитования, то сейчас застройщики все чаще предлагают своим клиентам рассрочку, а на вторичном рынке большинство операций происходит за наличные или в формате обмена квартир с небольшой доплатой через кредит, отметил Сергей Бабин, руководитель управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день основная категория ипотечных заемщиков включает клиентов, чей возраст составляет 39 лет. Более 50% из них находятся в браке, а примерно 40% имеют детей. Средняя площадь приобретаемой недвижимости достигает 46,1 кв.м.