Рекламодателям

«Тяжстанкогидропресс» увеличит уставный капитал более чем на 90 млн рублей

  • 05/11/2024, 16:00
Автор: Юлия Данилова
«Тяжстанкогидропресс» увеличит уставный капитал более чем на 90 млн рублей
Источники редакции не исключают, что размытие акций делается в интересах будущего покупателя завода

Решением совета директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» утверждена цена размещения дополнительных обыкновенных акций предприятия — 1046,90 рубля за акцию.

Напомним, решение о допэмиссии по закрытой подписке было принято советом директоров в сентябре и вынесено на внеочередное собрание акционеров предприятия, которое прошло в конце октября. Судя по информации, размещенной в бюллетене для акционеров (имеется в распоряжении редакции), эмиссия составит 87189 акций. То есть уставный капитал предприятия вырастет со 116 тысяч до более чем 92 млн рублей.

Как отмечается в документе, размещение пройдет в два этапа. На первом каждый акционер общества вправе приобрести целое число дополнительно размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций на дату составления реестра. Не размещенные на первом этапе акции могут быть приобретены ООО «Консалтинг Плюс». По данным на июль, компании принадлежат 62% акций.

В ходе подготовки материала редакция Infopro54 поговорила с миноритариями – работниками завода. Один из них проводил оценку акций по делу о наследстве весной 2024 года, и стоимость обыкновенных и привилегированных акций оценщики признали в 1 рубль за штуку.

Как пояснил редакции Infopro54 партнер новосибирской юридической фирмы «Шумкин и партнеры» Евгений Шумкин, эмиссия ценных бумаг (акций) — это процесс их выпуска и размещения на фондовом рынке. ПАО «Тяжстанкогидропресс» — эмитент, так как является лицом их выпускающим.

— Уполномоченный орган (общее собрание акционеров или совет директоров) акционерного общества принимает решение о дополнительной эмиссии, например для увеличения уставного капитала общества, для привлечения дополнительный инвестиционных вливаний, что выгоднее, чем использование кредитных ресурсов, возможно, для реструктуризации кредиторской задолженности и в ряде других причин, — отметил собеседник редакции. — Процесс дополнительной эмиссии сопровождается «размыванием» доли действительных акционеров, при этом возможностей консолидации большей доли участия у мажоритарных акционеров больше (их пакеты укрупняются в таком случае), пакеты акций у миноритарных акционеров могут стать еще меньше. В краткосрочной перспективе это может означать уменьшение объема дивидендов.

Эксперт добавляет, что дополнительная эмиссия при финансовых трудностях компании снижает покупную привлекательность ее акций.

— Если речь идет о покупке собственных акций (buyback), это значит, что у компании есть достаточно оптимистично свободных денежных средств. Тогда это должно привести к росту активов компании. Предлагаемый вариант размещения в два этапа этого не обещает, — констатирует Евгений Шумкин. — В любом случае рыночная (оценочная) цена обычно существенно ниже, чем предлагает эмитент. Разница между утвержденной и реальной ценой акции может быть квазинормальной, то есть для рынка она нормальна, а для миноритария — нет.

Между тем несколько источников редакции, знакомые с ситуацией на предприятии, заявили, что размытие акций идет в интересах потенциального инвестора, который планирует зайти на завод. По словам источников, речь по-прежнему идет о ГК «Феррум». В группе компаний эту тему в запросах не комментируют.

Напомним, весной 2024 стало известно, что группа планирует зайти  на площадку «Тяжстанкогидропресса». В июне сообщалось, что инвестор передумал, так как на акции завода был наложен арест. На минувшей неделе Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил апелляционную жалобу акционера ПАО «Тяжстанкогидропресс» Павла Быковского без удовлетворения и снял наложенный 29 сентября 2024 года арест на акции предприятия.

По данным Seldon.Basis, уставный капитал «Тяжстанкогидропресса» составляет 116,25 тысячи рублей, 62,2716% голосующих акций находятся у ООО «Консалтинг Плюс». Выручка компании в 2023 году составила 223,8 млн рублей (+37%), чистая прибыль — 24,11 млн (+1843%).

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило  полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В августе 2023 года на сайтах раскрытия информации сообщалось, что 83% акций ранее крупнейшего машиностроительного завода Новосибирска приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург. В июне 2024 на сайте суда появилась информация о признании недействительными торгов по продаже бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс», проведенных в январе 2023 конкурсным управляющим ООО СМЦ «Стиллайн» Айдаром Шамсиевым, а также о признании недействительным заключенный по результатам торгов договора между ООО СМЦ «Стиллайн» и ООО «Консалтинг Плюс»; о применении двойной реституции с обязанием сторон вернуть полученное по сделке. В суд также поступил иск об аресте акций, принадлежащих ООО «Консалтинг Плюс».

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Рудских назначен гендиректором «Тяжстанкогидропресса».

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

120

Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : покупка завода Новосибирск допэмиссия акций «Тяжстанкогидропресс»


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Потребители ставят качество стройматериалов на первое место, а цена на них отошла на второе.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В России хотят запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет
5/11/24 16:40
Общество Телекоммуникации
Крупный новосибирский производитель пластиковой посуды вложится в эффективность
5/11/24 16:30
Бизнес Промышленность
В октябре объем выданных ипотечных кредитов в стране снизился на 25%
5/11/24 16:27
Финансы
«Тяжстанкогидропресс» увеличит уставный капитал более чем на 90 млн рублей
5/11/24 16:00
Бизнес Промышленность
Двухэтажный магазин загорелся в Новосибирске
5/11/24 15:45
Право&Порядок
Только пять процентов новосибирцев довольны своей работой
5/11/24 15:30
Бизнес Общество
Новосибирский предприниматель выплатит компенсацию за использования «Волка»
5/11/24 15:00
Бизнес Право&Порядок
Анна Терешкова заняла пост директора Новосибирской филармонии
5/11/24 14:45
Культура Отставки и назначения
Сервис по контролю за содержанием дорог Новосибирска готовят к зиме
5/11/24 14:30
Бизнес Власть Город
Более 50 пожаров произошло за неделю в Новосибирске
5/11/24 14:00
Общество
Муниципалитеты обязали следить за порядком в парках Новосибирской области
5/11/24 12:30
Власть Общество
В мэрии Новосибирска назвали дату полного открытия Октябрьского моста
5/11/24 12:15
Власть Город Транспорт
Цены на новогодние ёлки вырастут на 10-20 процентов в 2024 году
5/11/24 12:00
Общество Экономика
ПСБ учредил компанию для администрирования земельного резерва жилищных проектов, связанных с ОПК
5/11/24 11:36
Бизнес Финансы
Предлагаемые зарплаты в Новосибирске превысили ожидаемые на 10 тысяч рублей
5/11/24 11:30
Бизнес
«Нужно встряхнуть»: за коммунальную аварию в Новосибирске спросят с эксплуатирующих организаций
5/11/24 11:16
Бизнес Власть
Олег Клемешов заменил Сергея Семку в правительстве Новосибирской области
5/11/24 10:37
Власть Отставки и назначения
Министром здравоохранения Новосибирской области назначен Ростислав Заблоцкий
5/11/24 10:22
Власть Медицина Отставки и назначения
Новосибирские яйца признаны самыми дорогими во всей Сибири
5/11/24 10:00
Экономика
Фасады объектов, выходящих на улицы Новосибирска, требуют привести в порядок
5/11/24 9:32
Власть Город Недвижимость
Популярное
Более 50 пожаров произошло за неделю в Новосибирске
5/11/24 14:00
Общество
Мигранты активно выезжают из Новосибирской области
5/11/24 13:00
Более 690 пожаров произошло в Новосибирской области за октябрь
2/11/24 14:30
В праздники МЧС Новосибирской области перешли на усиленный режим
2/11/24 13:30
Автобус № 36 в Новосибирске теперь ходит чаще
2/11/24 12:30
«Доктор исцелит твой недуг»: мигранта-извращенца задержали в Новосибирске
2/11/24 12:10
Новости компаний
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам
5/11/24 10:41
В «Россети Новосибирск» подвели итоги работы в III квартале
31/10/24 10:47
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером VIII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих»
31/10/24 9:00
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
30/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» призывают своевременно обращаться с заявками на технологическое присоединение
30/10/24 9:00
Авиабилеты, гостиницы и рестораны - сибиряки стали чаще использовать кредитную карту в отпусках
28/10/24 12:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска