«Тяжстанкогидропресс» увеличит уставный капитал более чем на 90 млн рублей

Решением совета директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» утверждена цена размещения дополнительных обыкновенных акций предприятия — 1046,90 рубля за акцию.

Напомним, решение о допэмиссии по закрытой подписке было принято советом директоров в сентябре и вынесено на внеочередное собрание акционеров предприятия, которое прошло в конце октября. Судя по информации, размещенной в бюллетене для акционеров (имеется в распоряжении редакции), эмиссия составит 87189 акций. То есть уставный капитал предприятия вырастет со 116 тысяч до более чем 92 млн рублей.

Как отмечается в документе, размещение пройдет в два этапа. На первом каждый акционер общества вправе приобрести целое число дополнительно размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций на дату составления реестра. Не размещенные на первом этапе акции могут быть приобретены ООО «Консалтинг Плюс». По данным на июль, компании принадлежат 62% акций.

В ходе подготовки материала редакция Infopro54 поговорила с миноритариями – работниками завода. Один из них проводил оценку акций по делу о наследстве весной 2024 года, и стоимость обыкновенных и привилегированных акций оценщики признали в 1 рубль за штуку.

Как пояснил редакции Infopro54 партнер новосибирской юридической фирмы «Шумкин и партнеры» Евгений Шумкин, эмиссия ценных бумаг (акций) — это процесс их выпуска и размещения на фондовом рынке. ПАО «Тяжстанкогидропресс» — эмитент, так как является лицом их выпускающим.

— Уполномоченный орган (общее собрание акционеров или совет директоров) акционерного общества принимает решение о дополнительной эмиссии, например для увеличения уставного капитала общества, для привлечения дополнительный инвестиционных вливаний, что выгоднее, чем использование кредитных ресурсов, возможно, для реструктуризации кредиторской задолженности и в ряде других причин, — отметил собеседник редакции. — Процесс дополнительной эмиссии сопровождается «размыванием» доли действительных акционеров, при этом возможностей консолидации большей доли участия у мажоритарных акционеров больше (их пакеты укрупняются в таком случае), пакеты акций у миноритарных акционеров могут стать еще меньше. В краткосрочной перспективе это может означать уменьшение объема дивидендов.

Эксперт добавляет, что дополнительная эмиссия при финансовых трудностях компании снижает покупную привлекательность ее акций.

— Если речь идет о покупке собственных акций (buyback), это значит, что у компании есть достаточно оптимистично свободных денежных средств. Тогда это должно привести к росту активов компании. Предлагаемый вариант размещения в два этапа этого не обещает, — констатирует Евгений Шумкин. — В любом случае рыночная (оценочная) цена обычно существенно ниже, чем предлагает эмитент. Разница между утвержденной и реальной ценой акции может быть квазинормальной, то есть для рынка она нормальна, а для миноритария — нет.

Между тем несколько источников редакции, знакомые с ситуацией на предприятии, заявили, что размытие акций идет в интересах потенциального инвестора, который планирует зайти на завод. По словам источников, речь по-прежнему идет о ГК «Феррум». В группе компаний эту тему в запросах не комментируют.

Напомним, весной 2024 стало известно, что группа планирует зайти на площадку «Тяжстанкогидропресса». В июне сообщалось, что инвестор передумал, так как на акции завода был наложен арест. На минувшей неделе Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил апелляционную жалобу акционера ПАО «Тяжстанкогидропресс» Павла Быковского без удовлетворения и снял наложенный 29 сентября 2024 года арест на акции предприятия.

По данным Seldon.Basis, уставный капитал «Тяжстанкогидропресса» составляет 116,25 тысячи рублей, 62,2716% голосующих акций находятся у ООО «Консалтинг Плюс». Выручка компании в 2023 году составила 223,8 млн рублей (+37%), чистая прибыль — 24,11 млн (+1843%).

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В августе 2023 года на сайтах раскрытия информации сообщалось, что 83% акций ранее крупнейшего машиностроительного завода Новосибирска приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург. В июне 2024 на сайте суда появилась информация о признании недействительными торгов по продаже бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс», проведенных в январе 2023 конкурсным управляющим ООО СМЦ «Стиллайн» Айдаром Шамсиевым, а также о признании недействительным заключенный по результатам торгов договора между ООО СМЦ «Стиллайн» и ООО «Консалтинг Плюс»; о применении двойной реституции с обязанием сторон вернуть полученное по сделке. В суд также поступил иск об аресте акций, принадлежащих ООО «Консалтинг Плюс».

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Рудских назначен гендиректором «Тяжстанкогидропресса».