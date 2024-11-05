Крупный новосибирский производитель пластиковой посуды вложится в эффективность

Новосибирский производитель пластиковой посуды «Мульти-Пак» планирует усовершенствовать систему планирования и оптимизировать запасы. Это стало возможным благодаря участию компании в национальном проекте «Производительность труда». Оптимизацию решили начать с производства крышек с ложечками. Это самая востребованная продукция предприятия, которая экспортируется в Казахстан, Монголию и Азербайджан.

— Для нас полезен именно взгляд со стороны, оценка процессов экспертами с точки зрения опыта других предприятий, —пояснил директор ООО «Мульти-Пак» Олег Измер.

«Мульти-Пак» более 30 лет производит пластиковую упаковку для пищевых продуктов: кондитерских изделий, молочных продуктов, мороженого, выпускает крышки для рожков, контейнеры, стаканы под запайку.

По данным Seldon.Basis, ООО «Мульти-Пак» создано в 2011 году в Бердске, уставный капитал — 20 тысяч рублей. Директор и учредитель – Олег Измер. Выручка компании за 2023 год — 449 млн.руб., что на 34 млн. руб. больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за 2023 год — 36, 18 млн. руб (+94%).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская инновационная компания со своим проектом вошла в перечень лучших практик БРИКС.