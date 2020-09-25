Михаил Задорнов: Реальность оказалась гораздо лучше прогнозов

Ожидания не оправдались

— В апреле мы сильно взгрустнули. Если первый квартал был для нас очень удачным, то для розницы и малого бизнеса начало апреля 2020 года было абсолютно пустым: продажи встали, клиентский поток сократился, две трети отделений закрылись. Однако в последнюю декаду апреля мы увидели, что клиентский поток в отделениях полностью восстановился. К середине мая у нас работали уже 90% отделений, к середине июня мы вывели на работу 50% штата. С соблюдением всех санитарных норм. Кстати, вывод сотрудников в офлайн никак не повлиял на прирост заболеваемости в нашем банке, — сообщил в ходе пресс-конференции в Новосибирске президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, анализируя, как пандемия сказалась на бизнесе кредитной организации.

По его оценкам, с точки зрения объема новых кредитов в рознице и корпоративном бизнесе, банк уже в 3 квартале выйдет на результаты всего 2019 года, то есть по 4 кварталу будет чистый плюс.

— По рознице и корпорату мы почти вернулись к значениям, которые были до коронавируса. Мало того, в рознице у нас уже выдано на 15% больше кредитов наличными и ипотеки, чем в марте, когда у нас был пик кредитования, — говорит Задорнов. — По малому бизнесу ситуация иная, так как он оказался наиболее подвержен удару пандемии и пострадал сильнее всего. Однако, если смотреть на ситуацию в масштабе всей экономики, то в РФ доля МСБ мала, по сравнению с Европой. У нас не столь активны предприниматели в сфере туризма, перевозок и сервиса, поэтому у нас и потери здесь оказались меньше, чем в ЕС. Гораздо больший удар по нашей внутренней экономике нанесло уменьшение экспорта нефти, газа и металла. Он оказался более ощутим, чем последствия пандемии.

За 8 месяцев 2020 года банк получил 24,8 млрд чистой прибыли. В целом по году прогнозы по прибыли банка Задорнов озвучить отказался, отметив, что сейчас слишком высокая неопределенность в поведении портфеля малого бизнеса и розницы. Он не исключил, что итоговая прибыль банка может не достигнуть уровня 2019 года.

Что касается всей банковской системы России, то здесь, по словам эксперта, реальность оказалась гораздо лучше прогнозов. Во втором квартале все банки ждали отрицательных показателей по кредитованию физлиц и отрицательной прибыли по кредитно-финансовой системе. Ожидания не оправдались

— Сейчас мы видим, что кредитование физлиц за счет ипотеки и госпрограмм вырастет в 2020 году на 8-9%, кредиты наличными — на 10%. Прибыльность банковского сектора РФ может снизиться на 20%, но на фоне всех экономических событий это не выглядит серьезной проблемой, — подчеркивает Михаил Задорнов. — Запасы по капиталу банков и прибыли в 3-4 квартале в итоге позволят банковской системе РФ неплохо пройти 2020 год. Неслучайно мы сейчас не слышим о каких-то проблемах у более-менее крупных банков. Даже если будут проблемы у компаний МСБ, то они в совокупном портфеле банков составляют 1/7. Вот если сложности начнутся у гостиничных сетей, девелоперов, авиапредприятий, тогда система потребует дополнительных резервов. Но потребность в них будет понятна только в начале 2021 года. А пока не верьте тому, кто говорит о проблемах в банковской системе. Она себя неплохо чувствует для непростых условий 2020 года.

Драйвер — ипотека и кредиты наличными

Кредитный портфель группы «Открытие» (В группу входят «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта») в Новосибирске составляет 27 млрд рублей. Сеть состоит из 49 офисов, расположенных в 20 населенных пунктах, где работают 1833 сотрудника. Из них 1100 — в банке «Открытие».

За 8 месяцев 2020 года банк «Открытие» выдал в регионе 3 млрд рублей по кредитам наличными (в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года), 1,9 млрд рублей ипотеки (в 1,7 раза, 880 семей), а также 4 тысячи кредитных карт (в 2 раза).

— Ставки по ипотеке сейчас находятся на исторически низком уровне. Люди это понимают, как понимают и то, что госпрограмма конечна, а спрос на ипотеку стимулирует рост цены квадратного метра. Это понимание двигает рынок, — уверен Михаил Задорнов. — Что касается потребкредитования, то это желание реализовать отложенный спрос после пандемии. Например, в части автокредитования отложенный спрос привел к тому, что в июле был беспрецедентный бум продаж новых и подержанных авто. В августе стоки у дилеров были исчерпаны и, по всей видимости, запасы им удастся восполнить только в конце сентября-октябре.

С начала года розничный кредитный портфель банка в регионе вырос на 13% и составил 14,3 млрд рублей. Ипотечный увеличился на 16% — до 6,4 млрд, а портфель кредитов наличными на 11% — до 7,3 млрд рублей.

— У нас в регионе около 160 тысяч активных клиентов-физлиц и около 15 тысяч — юрлиц (МСБ и корпорат). Мы занимаем около 10% на этих сегментах рынка в Новосибирской области, — констатировал Михаил Задорнов. — За 8 месяцев мы выдали физлицам и частным предпринимателям области на 80% больше кредитов, чем за аналогичный период 2019 года, плюс получили заметный приток средств на депозиты юрлиц и счета крупных частных клиентов: на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года — до 10,8 млрд рублей.

Старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук добавила, что банк принял активное участие в программах господдержки предпринимателей.

— С начала года наш филиал выдал малому и среднему бизнесу Новосибирска кредитов и гарантий на 3,7 млрд рублей, что на 20% больше, чем за 8 месяцев 2019 года. Из них 1,5 млрд пришлось на стабилизационные займы. Кредитный портфель МСБ вырос на 20% до 5 млрд рублей, а в целом в банк обратились около 4 тысяч новых клиентов предпринимателей, что на 40% больше, чем годом ранее, — пояснила Ирина Демчук. — В наших планах — удвоить кредитный портфель по МСБ, а также увеличить долю на этом сегменте рынка в регионе. Кроме того, мы намерены увеличить свое присутствие на рынке зарплатных карт. Сегодня у филиала эмитированы 80 тысяч карт. Из них 40 тысяч — сотрудники бюджетной сферы, которые у нас обслуживаются и кредитуются.

Михаил Задорнов добавил, что банк участвовал в реализации многих мер господдержки, в том числе малого бизнеса.

— На мой взгляд, системная ошибка господдержки бизнеса заключается в том, что перечень отраслей, пострадавших от карантина, составлялся медленно. Это можно было сделать гораздо быстрее. Плюс не все в него в итоге попали из-за несоответствия ОКВЭД. Хотя мы сразу предупреждали, что ОКВЭД — не тот индикатор, на который нужно ориентироваться. Банки могли по операциям проверить, от какого вида деятельность их клиенты получают выручку, и сделать господдержку более адресной, — говорит эксперт. — С другой стороны, если бы не было господдержки, то падение ВВП у нас было бы на 1,5% больше, чем сейчас (прогноз на 2020 год — 4,5%).

При этом банкир отметил, что, несмотря на декларируемые сложности, карантин и самоизоляцию, остатки на счетах у всех клиентов растут. Их доходы упали, но при этом сократились и расходы, поэтому, с точки зрения покупательской способности, ситуация не так плоха, как кажется, если смотреть только на статистику.

На перспективу

Одной из задач, которую группа «Открытие» ставит на перспективу, в том числе перед своими новосибирскими подразделениями, является активизация кросс-продаж. По оценкам Михаила Задорнова, за счет этого все участники группы будут развиваться. Кроме того, в Новосибирской области банк намерен активно развиваться в корпоративном сегменте. В частности, предправления уже провел встречи с губернатором области и мэром Новосибирска, в ходе которых обсуждались как зоны взаимных интересов, так и конкретные проекты.

— Сейчас мы осуществляем банковское сопровождение строительства международного терминала «Толмачево», так как генподрядчиком проекта является наш клиент ООО «АНТ ЯПЫ». Кроме того, мы активно работаем по кредитованию застройщиков в рамках 214-ФЗ. Пока одобрены 3 проекта, но на рассмотрении находятся еще 11. Думаю, что в перспективе в Новосибирске мы будем стараться занять 10% этого рынка, как и в среднем по стране. Кроме того, мы будем сопровождать ипотекой конечный спрос на эти квартиры. У нас есть ряд проектов по строительству инфраструктурных объектов, — перечисляет Задорнов. — Со стороны региона есть интерес к финансовой поддержке в реализации федеральных программ. Многие из них требуют софинансирования и привлечения инвесторов на местах. Мы можем выступать в качестве финансового рычага в таких проектах.

По словам Михаила Задорнова, областное правительство также приветствует интерес банка к работе с МСБ, так как этот сектор не только наиболее сильно пострадал во время карантина, нуждается не только в кредитовании, но и в комплексном банковском сопровождении, а также квалифицированной помощи в развитии бизнеса.