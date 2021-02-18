Пандемия перезагрузила интерес к российским санаториям

Многие считают, что отечественные санатории — это «совок». Зачем тратить деньги на сервис прошлого века? В этом есть доля правды, потому что в 90-х годах прошлого века санаторно-курортную отрасль в России в буквальном смысле слова практически убили. Когда банкротились заводы и предприятия, на балансе которых ранее находились санатории, куда они отправляли на лечение своих рабочих, здравницы тоже оказались в крайне тяжелой ситуации. Централизованное финансирование прекратилось, у людей, ранее покупавших путевки за наличку, были более насущные проблемы — с дикой инфляцией начала перестройки. В результате деньги на содержание, ремонт, выплату зарплаты персоналу и покупку оборудования санаториям брать было просто неоткуда.

— Некоторые санатории, работающие на рынке до сих пор, удалось спасти директорам. Среди них такие известные сегодня представители санаторно-курортной отрасли России, как новосибирские «Сибиряк», «Рассвет», наш «Парус», алтайские «Россия», «Алтай Вест», «Белокуриха». Много здравниц удалось сохранить в Крыму и Сочи. Они смогли выбраться из кризиса и продолжить оздоравливать людей, —вспоминает директор ООО «Санаторий Парус-Резорт» («PARUS medical resort&spa») Юлия Шелепенкова. — Сегодня — это старожилы рынка, поддерживающие хороший уровень обслуживания, сервиса и лечения. Чем больше таких санаториев в России, тем, на мой взгляд, лучше. Благодаря им у россиян есть возможность отдыхать на родине и заниматься своим здоровьем в современных условиях.

Профилактика заболеваний — очень важный фактор для сохранения качественного образа жизни. В СССР это очень хорошо понимали, поэтому руководители заводов хотя бы раз в год отправляли своих сотрудников на обследование или лечение в здравницы. Сейчас, спустя почти 30 лет после перестройки, эти традиции начинают возрождаться как в крупных государственных и частных компаниях, так и у самих людей — к ним приходит осознание, что вовремя выявить и предотвратить развитие заболевания гораздо эффективнее и дешевле, чем потом пытаться излечить последствия.

— Как показывает практика, сегодня около 90% людей не следят за своими зубами. Им лень раз в год сходить на профосмотр к стоматологу. В итоге к врачу бегут при появлении острых проблем, когда требуется срочное вмешательство и могут быть серьезные последствия. Тот же самый подход и к организму в целом, — рассуждает Юлия Шелепенкова. — Раз в год хотя бы на 7 дней приезжать в санаторий, чтобы пройти диагностику, на раннем этапе выявить заболевания, получить консультацию узких специалистов, поддержать общий тонус организма — это нормально, это инвестиции в собственное здоровье. Можете не верить, но хороший массаж с нашим сидячим образом жизни — это спасение от многих болячек!

Еще один плюс санатория — вы можете забыть о бытовых проблемах. Вам не нужно рано вставать, готовить еду, убирать, бежать на работу — это совершенно другой ритм жизни. У вас появляется время подумать о себе, переосмыслить проблемы, которые казались совершенно нерешаемыми, оценить новые идеи — это полная перезагрузка.

— Интересно наблюдать, но в санатории нередко завязываются новые дружеские отношения. Люди встречаются как попутчики в вагонах поезда, выслушивают рассказы о проблемах друг друга, советуют, вместе гуляют по дорожкам парка, то есть получают своеобразные сеансы психотерапии. Некоторые такие встречи потом получают продолжение за пределами санатория, — рассказывает Юлия Шелепенкова. — Мне очень нравится, когда в санаторий приезжают пенсионеры в возрасте 70-80 лет, которые еще помнят советские здравницы. Женщины надевают красивые платья и туфли, делают макияж. В большинстве случаев у них очень ровная осанка, и они вообще очень сохранные, видно, что люди этого поколения очень внимательно относятся к своему здоровью. Это неудивительно, до перестройки медицина в санаторно-курортной отрасли СССР была одной из самых лучших в мире, и доступ к ней привел к формированию долгосрочных привычек. К сожалению, большинство представителей поколения Y, которым сейчас 40-50 лет, имеет такие диагнозы, что это сказывается на их работоспособности и качестве жизни. У молодежи тоже пока больше интереса к тому, чтобы тратить средства на развлечения. Очень бы хотелось, чтобы забота о здоровье перешла в списке приоритетов на более высокие позиции.

Впрочем, отношение к здоровью у россиян, сибиряков постепенно меняется. Об этом говорит заполняемость санаториев, которая растет и равномерно распределяется по году. В 2020-м этому частично поспособствовала пандемия и закрытые границы. У завсегдатаев зарубежных курортов была возможность оценить отдых в санаториях родной страны, сравнить медицинские услуги и сервис, которые они предлагают, и сделать выводы. Свою лепту в этот процесс вносят и крупные федеральные компании, начавшие заботиться о здоровье сотрудников с пониманием того, что здоровый специалист экономически выгоден, так как может принести больше пользы для бизнеса.

В результате не исключаю, что объем бронирований в 2021 году может быть выше докарантинного периода.