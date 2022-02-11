В Омске за хищение бюджетных средств осужден экс-руководитель волейбольного клуба

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора волейбольного клуба «Омичка». Он признан виновным в растрате в крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

По версии следствия, в 2015 году фигурант уголовного дела растратил вверенные ему, как руководителю волейбольного клуба «Омичка», денежные средства в размере почти 350 тыс. рублей, перечисленные клубу в качестве субсидий из бюджета Омской области.

— С этой целью он организовал изготовление компанией, учредителем и директором которой являлся его сын, фиктивного счета на оплату за якобы оказанные клубу услуги по поиску места проведения учебно-тренировочного сбора, — говорится в сообщении.

Свою вину в совершении преступления подсудимый не признал, причиненный ущерб не возместил.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Иск представителя потерпевшего о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу.