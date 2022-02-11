14 февраля в регионе начнется поэтапный выход из общешкольного карантина по коронавирусу

На заседании оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, в 2021/2022 учебном году заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов отметил, что поэтапный выход образовательных организаций региона из всеобщего школьного карантина по коронавирусу на неделе с 14 по 18 февраля позволит сдержать рост заболеваемости среди школьников, постепенно вывести детей в обычный формат обучения и оценить обстановку для дальнейшего вывода детей в школы.

В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации будет рассмотрено решение о дальнейшем выходе на очное обучение учеников других классов.

Напомним, средняя школа в Новосибирской области находится на дистанционном обучении с 31 января. Пока до 14 февраля. Однако до объявления всеобщего школьного карантина некоторые классы в регионе выводились на дистант сразу после новогодних каникул. То есть часть школьников обучается на удаленке уже более месяца.

По данным оперативного штаба, на 9 февраля за сутки в области короновирусом заболели около 4000 человек, в том числе 781 ребенок. На вечер 6 февраля в учреждениях образования Новосибирской области были зарегистрированы 1105 заболевших коронавирусом, из них 981 ребенок. На дистант выведены 272 класса, не считая тех, кто уже находится на дистанционной форме обучения.