Банк «Левобережный» запустил новый кредит на исполнение контрактов МСБ

До 10 млн рублей можно получить без дополнительного залога, форма выдачи – любая.

Сумма кредита – от 1 до 20 млн рублей, максимум – 70 % стоимости финансируемого контракта. При сумме до 10 млн рублей достаточно залога имущественных прав по контракту, свыше указанной суммы можно оформить под залог коммерческой/жилой недвижимости, транспорта или спецтехники. Заемщик может выбрать одну из трех форм выдачи средств: кредит либо кредитную линию с лимитом выдачи или задолженности.

Срок кредитования – это срок контракта, увеличенный на 90 дней, но не более 36 месяцев. Ставка составляет от 13,5 % годовых. Гашение кредита осуществляется в соответствии с условиями оплаты по финансируемому контракту. Решение по выдаче кредита банк принимает в течение 1 дня.

Получить подробную информацию по кредитованию под залог прав по контракту можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Оставьте заявку на кредит на сайте.