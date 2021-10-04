В онлайн-кинотеатрах так и не появились бесплатные телеканалы

По закону онлайн-кинотеатры должны были бесплатно транслировать телеканалы с 1 октября, но не могут сделать это без платформы. Роскомнадзор не успел назначить поставщика ТВ-стриминга для онлайн-среды, подзаконные акты в процессе принятия, и регулирование откладывается на март 2022 года, сообщает «Коммерсант».

К аудиовизуальным сервисам Роскомнадзор относит ivi, «Кинопоиск», Okko, видеосервисы «Триколора», «МегаФона», МТС и др. Они обязаны транслировать центральные телеканалы через плеер уполномоченной организации, согласно поправкам к законам «О СМИ» и «Об информации…», которые президент Владимир Путин подписал 1 июля.

Уполномоченную организацию не выбрали, отбор программного обеспечения не объявили, не вступил в силу ни один из соответствующих подзаконных актов, рассказал изданию директор по работе с госорганами «Триколора» Владимир Трунов.

Госдума приняла правила в последние дни весенней сессии, и закон может вступать в силу либо 1 марта, либо 1 сентября, объяснил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Подзаконные акты не успели пройти согласование к 1 сентября, поэтому фактически закон начнёт действовать с марта, полагает он.

Примечательно, что некоторые сервисы (например, ivi) запустили онлайн-вещание телеканалов задолго до вступления в силу закона, однако они используют собственные плееры и предоставляют доступ к некоторым каналам из первого и второго мультиплекса только в рамках платной подписки. Они имеют возможность прерывать трансляцию собственной рекламой, что будет запрещено при использовании единого плеера. Онлайн-кинотеатрам могут разрешить оставить собственные плееры при условии, что они будут одобрены Роскомнадзором.