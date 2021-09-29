Законы, вступающие в силу в октябре

В октябре для граждан заработают важные нововведения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.

1 октября

Бесплатные прививки в частных клиниках

Теперь бесплатные прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственных, но и частных клиниках.

Выплаты на карту «Мир»

Выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту «Мир».

Напомним, ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Повышение зарплат военнослужащих и правоохранителей

На 3,7 % будут повышены размеры окладов военных, проходящих службу по контракту, военных срочной службы, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников и уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Процедура допуска медработников к профдеятельности

Медицинские и фармацевтические работники для допуска к профессиональной деятельности теперь должны проходить аккредитацию. Сведения о получивших аккредитацию специалистах будут вноситься в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Общедоступные каналы в интернете

Граждане получат бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения. Для этого Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению.

Анализ аудитории новостных агрегаторов

Механизм измерения аудитории телеканалов распространяется на аналогичные исследования в интернете. Владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров будут обязаны обеспечить возможность для исследования объема своей аудитории: сбор, анализ данных и передача полученных результатов в уполномоченную Роскомнадзором организацию. Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, также будет формироваться этим ведомством.

Предоставление информации сотовыми операторами

Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах – юрлицах и ИП, в частности, об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений.

28 октября

Изменения в госрегистрации недвижимости

Подавать заявление о госрегистрации прав и прилагаемых к нему документов в регистрационный орган можно будет через нотариуса (за исключением случая, если заявителем выступает кадастровый инженер).

Вводятся следующие сроки для регистрации второго и последующих ДДУ после регистрации ДДУ с первым участком долевого строительства:

5 рабочих дней – в случае поступления заявления в бумажном виде;

3 рабочих дня – в случае поступления заявления в электронной форме;

7 рабочих дней – в случае подачи заявления через МФЦ.

Кроме того, максимально допустимый размер машино-места теперь не ограничивается.

31 октября

Создание информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера

В России появится федеральная государственная информационная система, содержащая сведения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В ней будут данные о прохождении работниками ряда профессий обязательных медосмотров, а также о медицинских освидетельствованиях иностранных граждан и лиц без гражданства.

Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Главы регионов будут определять перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого освидетельствования.

Закон позволит предотвращать завоз и распространение на территории РФ опасных инфекционных заболеваний.