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Новосибирская область готовится к появлению «социального казначейства»

  • 04/10/2021, 13:36
Автор:
Новости Новосибирской области
Этим вопросом будет заниматься новый министр социального развития региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 4 октября официально объявил о назначении нового министра социального развития региона. На эту должность была назначена Елена Бахарева, ранее занимавшая должность заместителя главы ведомства. Экс-министр Ярослав Фролов принял решение об уходе по собственному желанию. По словам Травникова, он переходит в иную плоскость своей профессиональной деятельности и сегодня будет представлен новому трудовому коллективу. О каком месте работы идет речь — глава региона не уточнил.

— Елена Викторовна — опытный руководитель в свой сфере, и, наверное, ей не потребуется раскачиваться. При всем уважении к работе, которая была проделана Ярославом Фроловым, очень бы хотелось, чтобы у Елены Бахаревой были свои подходы к деятельности ведомства, — подчеркнул Травников.

Кроме того, он отметил, что свеженазначенному министру предстоит много работы, в том числе по внедрению новых федеральных проектов.

— Сейчас на федеральном уровне идет обсуждение создания «социального казначейства». Нужно подумать, как региональная система будет встроена в этот проект, — поручил губернатор. — Кроме того, мы намерены активно внедрять в области национальные социальные стандарты и предложения «Агентства стратегических инициатив». Хотелось бы, чтобы в сфере соцзащиты мы были на шаг впереди федеральных инициатив: ориентировались на запросы людей, а не на установки федерального центра.

Напомним, в марте этого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ, в рамках Концепции в России появится единая цифровая платформа, которая объединит все меры социальной поддержки. С ее помощью граждане смогут получать пенсии и пособия без заявлений и подтверждающих документов. Новая платформа объединит информационные системы Министерства труда, Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС), а также учреждений медико-социальной экспертизы. Поэтапно на нее будут переведены все процессы по назначению и предоставлению мер социальной поддержки.

Концепция станет базой для создания системы «социального казначейства», которая позволит предоставлять социальную помощь максимально оперативно, удобно и адресно. Работа по развитию «социального казначейства» ведется в рамках общенационального плана по восстановлению экономики, утвержденному Михаилом Мишустиным в 2020 году.

Концепция содержит подробный перечень мероприятий, которые планируется реализовать. Среди ближайших из них — проведение эксперимента не менее чем в семи пилотных регионах по назначению ряда социальных выплат в беззаявительном порядке. Для этого региональные власти переведут работу по начислению пособий, компенсаций и льгот на единую цифровую платформу. В будущем такую практику планируют распространить по всей стране.

На оперативном совещании Губернатор Андрей Травников также представил нового министра цифрового развития Сергея Цукаря. Эта должность была вакантна два месяца.

Фото: pixabay.com автор: Jackie_Chance

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : цифровые технологии Соцзащита назначение


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