Евгения Яковенко вызвали в суд

Октябрьский районный суд города провел первое заседание по иску независимого кандидата от коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслава Якименко к УИК №1833 и окружной избирательной комиссии №35. Он требует признать недействительными итоги голосования на участке, к которому оказались приписаны курсанты Новосибирского военного института войск нацгвардии РФ.

— В трёх ходатайствах в ходе сегодняшнего процесса нам было отказано. В их числе: самоотвод судьи Котина и ходатайство о приобщении списков избирателей военного института к делу — то, на чём строится весь процесс, — написали представители штаба Алексея Навального в Новосибирске на своей странице в соцсети Facebook.

В сообщении говорится, что они не получили от суда ответа на вопрос, на каком основании избирательной комиссии передали списки военнослужащих, которые незаконно проголосовали на округе №35.

Отмечается, что судебное заседание отложено до 6 октября. Зампредседатель горсовета Новосибирска Евгений Яковенко, победивший на выборах в совет депутатов, будет привлечен в качестве участника по делу о признании недействительными результатов голосования на избирательном участке №1833.

Фото с сайта горсовета