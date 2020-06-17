Дистанционное обучение новосибирских школьников выставят на торги

— Министерство образования ведет работу по предложениям различных цифровых образовательных платформ, чтобы определиться с существующим разнообразием интернет-ресурсов и рекомендовать школам цифровую образовательную платформу с качественным образовательным контентом по все классам, параллелям и предметам. Она должна обеспечивать идентификацию всех участников процесса, автоматизацию проверки выполненных работ и оценку результатов деятельности школьников, — перечислил, отчитываясь об итогах работы системы образования региона в дистанционном формате во время карантина, министр образования Сергей Федорчук.

По его словам, ведомство рассматривает предложения от нескольких компаний, в том числе от ООО «Фоксфорд» (входит в компанию «Нетология-групп») и ООО «Мобильное электронное образование» («МЭЛ»). Их образовательные платформы Федорчук назвал наиболее проработанными.

— Я лично встречался с руководством «МЭЛ». Разработчики компании с учетом опыта массового дистанционного обучения 4 четверти 2020 года подготовили изменения, существенно улучшающие предлагаемые для школ решения, — констатировал министр. — Разница — в цене на одного школьника за год. У «МЭЛ» — это 490-650 рублей, у «Фоксфорд» — 1200 рублей.

Он подчеркнул, что решение школы по использованию цифровой платформы для дистанционного обучения может быть реализовано в короткие сроки и обеспечено за счет финансирования из облбюджета. В случае с «МЭЛ» не потребуется приобретать электронные учебники и пособия, так как они уже включены в состав рабочей платформы.

Сергей Федорчук пообещал в течение месяца просчитать возможные затраты, которые может понести бюджет региона при организации дистанционного учебного процесса, в том числе при совмещении дистанционного и очного образования, проработать этот вопрос с образовательными организациями и муниципалитетами и представить на рассмотрение губернатора.

— 1 сентября мы планируем начать в обычном формате, не готовимся к тотальному дистанционному обучению, но в случае введения карантина по сезонным заболеваниям в школах эта форма может быть востребована для организации учебного процесса, чтобы школьники не отставали от программы, — прокомментировал эту информацию глава региона Андрей Травников.

Травников также поручил областному министру подготовить пакет предложений по совершенствованию дистанционного образования, которые могут быть актуальны не только для региона, но и для других субъектов РФ. Губернатор планирует вынести этот вопрос на рассмотрение рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука», которую он возглавляет.

До аврала 2020 года школы Новосибирской области по желанию работали с платформами «Учи.ру», «ЯКласс». С 2011 года в регионе реализовывался проект «Сетевая дистанционная школа», в котором работали 12600 школьников (4% от общего количества) из 238 школ. Все школы области подключены к интернету, из них 510 (53%), по словам Федорчука, имеют достаточную скорость для работы с дистанционными платформами. В течение 2 лет этот показатель планируется вывести на 100%.

По бесплатным дистанционным программам («Российская электронная школа», «Учи.Ру», «Яндекс.Учебник», «Фоксворд» и т.д.) во время карантина занимались 934 школы (96,5%), 322 тысячи (96%) учащихся. То есть, если будет принято предложение одной из двух заявленных компаний, дистанционное обучение школьников в год может стоить региону от 158 млн до 386 млн рублей.

По информации министерства образования Новосибирской области, в настоящий момент в регионе у 14000 обучающихся дома отсутствует стабильный высокоскоростной интернет, 2300 обучающихся проживают в местности, в которой нет сотовой связи, почти 21000 — не имеют дома компьютерной техники, 16800 детей проживают и учатся в сельской местности, где в школах нет возможности обеспечить их компьютерным оборудованием.

ООО «МЭО» является разработчиком и поставщиком цифровой образовательной среды для общеобразовательных организаций на территории РФ, участник IT-кластера инновационного центра «Сколково».

ООО «Фоксворд» создан в 2009 году преподавателями МФТИ, в 2010 году появился сайт 100ege.ru и онлайн-платформа для создания интерактивных задач, контроля успеваемости учеников. В 2014-м 100ege.ru объединился с компанией «Нетология-групп» и стал онлайн-школой «Фоксфорд». Компания является резидентом «Сколково».

Фото: pixabay.com, автор- StartupStockPhotos