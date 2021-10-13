Минэкономразвития одобряет эксперимент, разрешающий ставить медицинский диагноз дистанционно

В эксперименте будут участвовать клиники «Медси» и «Ниармедик», а также сервисы «СберЗдоровье» и «Доктор рядом», сообщил РБК со ссылкой на документ и подтверждение министерства.

Экспериментальный правовой режим (ЭПР), которым предлагается разрешить ставить диагноз посредством телемедицины, будет действовать три года на всей территории России. К нему могут подключиться и другие участники рынка, если они будут соответствовать условиям. Дистанционный способ нельзя будет применять для предрейсовых медосмотров, осмотров для выявления противопоказаний к работам, а также для вынесения диагноза по социально значимым заболеваниям и заболеваниям, представляющим опасность для окружающих.

ЭПР в телемедицине даст возможность врачу поставить диагноз, назначить или скорректировать ранее назначенное лечение, объясняет суть инициативы гендиректор сервиса «Доктор рядом» Денис Швецов. Оказывать телемедицинскую помощь сможет не только тот врач, который принял пациента, но и другой специалист, уточняет Швецов, напоминая, что сейчас без очного приема это, согласно приказу Минздрава «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий», запрещено.

До 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный прием, можно обработать удаленно — собрать анамнез, поставить предварительный диагноз, назначить лечение, констатирует директор по развитию «СберЗдоровье» Дмитрий Домарев.

Что такое экспериментальный правовой режим

Минэкономразвития и Центр стратегических разработок в 2019 году представили законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». В так называемых цифровых песочницах можно будет развивать технологии, которые пока не регулируются действующим законодательством.

Для эксперимента выбрано пять направлений: искусственный интеллект; грузовые перевозки с использованием большегрузных дронов; оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий; аналитика «больших» медицинских и экономических данных.

Закон об ЭПР Владимир Путин подписал в июле 2020 года.