В отношении главы администрации р.п. Колывань заведено уголовное дело

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области в администрации рабочего поселка Колывань проверила исполнение земельного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— Установлено, что в ноябре 2015 года глава поселка вопреки действовавшему земельному законодательству, без проведения конкурса, передал одному из дачных товариществ в аренду на 49 лет земельный участок площадью более 30 га., расположенный в прибрежной зоне реки Обь. Впоследствии чиновник в марте 2016 года часть земли площадью свыше 14 га. передал этой некоммерческой организации бесплатно в собственность. Кадастровая стоимость незаконно отчужденных земельных участков составила 61 млн. рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для дачи правовой оценки. В результате их рассмотрения в отношении главы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение главой органа местного самоуправления должностных полномочий).

Кроме того, в отношении незаконно отчужденных земельных участков Арбитражный суд Новосибирской области принял обеспечительные меры в виде запрета регистрационных действий.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.

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