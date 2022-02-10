В отношении главы Краснозерки возбуждено дело об административном правонарушении

Прокуратурой Краснозерского района проведена проверка исполнения администрацией р.п. Краснозерское бюджетного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. В результате установлено, что глава р.п. Краснозерское Богдан Луцкий, располагая данными об отсутствии лимитов бюджетных ассигнований по отдельным направлениям расходования бюджетных средств, заключил ряд муниципальных контрактов на выполнение различных видов работ, в том числе работ по ремонту водопровода поселка.

— Это повлекло невозможность оплаты работ по ним и послужило причиной обращения исполнителей в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о взыскании суммы долга по муниципальным контрактам, а также неустойки в связи с ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств по оплате контрактов, — говорится в сообщении.

Прокурор района внес представление главе р.п. Краснозерское. Кроме этого, в отношении Богдана Луцкого возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.15.10 КоАП РФ (принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.