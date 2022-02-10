13 и 14 февраля в регионе ожидается магнитная буря

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление. Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.

Метеочувствительным людям могут помочь следующие рекомендации: