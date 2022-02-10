В мэрии Новосибирска одобрили действующие «банные» концессии

По итогам реконструкции бани №23 в Первомайском районе Новосибирска компанией ООО «Объединение 24» посетители бани получают более широкий спектр услуг, нежели ранее, причем значительной части граждан эти услуги предоставляются по льготной цене. Об этом сообщила в ходе совещания в мэрии представитель компании, выполнявшей реконструкцию в рамках концессионного соглашения, Яна Глухих.

— Из 6 рабочих дней 4 дня баня принимает льготные категории граждан, которые по установленному мэрией тарифу получают соответствующие банные услуги, — рассказывает Глухих. — После реконструкции они получают не только то, что получали ранее, а возможность пользоваться новыми бассейнами, соляной пещерой, услугами массажа и, в принципе, новым зданием достаточно высокого класса. В Первомайском районе такая общественная баня одна.

При этом, по информации представителя концессионера, стоимость работ в ходе реконструкции объекта увеличилась на 30 млн рублей в связи с тем, что состояние принятого в концессию здания в реальности оказалось гораздо хуже, чем по аукционным документам.

— По итогам выездных осмотров установлено, что концессионер длительно использует переданное ему имущество муниципальной казны в целях извлечения прибыли и не выполняет условия соглашения, — сообщала аудитор палаты Ирина Нетисова на заседании постоянной комиссии горсовета по муниципальной собственности в феврале прошлого года. — Меры по реконструкции бани №25 и продолжению реконструкции бани №23 не применяются.

Напомним, что реализация компанией ООО «Объединение 24» концессионного соглашения по баням №23 и №25 (Калининский район) не раз вызывала вопросы со стороны муниципалитета и привлекала повышенное внимание городской контрольно-счетной палаты . В частности, как ранее сообщалось, по информации КСП, до 4 октября 2019 года концессионер должен был согласовать проектную документацию по реконструкции бань. На 25 сентября 2020 года эта работа не была проведена. В отношении муниципального имущества, расположенного по улице Вересаева, на согласование представлены и согласованы только разделы проектной документации по архитектурно-планировочному решению. Управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии выданы разрешения на реконструкцию сроком действия до 30 сентября 2019 года, после этого документация не продлевалась. Разрешение на ввод в эксплуатацию бани №23 не выдавалось.

Тогда же комиссия приняла решение рекомендовать мэрии разобраться, какие подразделения в муниципалитете несут ответственность за реализацию концессионных соглашений. В настоящий момент, по словам представителя концессионера, ситуацию удалось разрулить.

— Анатолий Евгеньевич (Локоть, мэр Новосибирска. — Ред.) организовал совещание концессионеров Новосибирска, на котором каждый получил возможность высказаться о своей проблеме, — рассказывает Яна Глухих. — Именно после этого совещания произошел какой-то важный перелом в работе с мэрией. Стало проще. В ситуации с 23-й баней было выработано юридическое решение, заключено мировое соглашение в арбитражном суде. В итоге искусственные препятствия для сдачи в эксплуатацию этой бани устранены.

— Его надо дальше развивать, хотя я получаю всякие жалобы, — говорит глава города. — Так всегда: когда приступаем к концессии, идет волна протестов и жалоб, якобы кто-то от этого пострадает. Кто пострадал от восстановленных бань в Первомайском районе? От восстановленных не по концессии, а по другим схемам «Федоровских бань», «Сандунов» кто проиграл? Это украсило Новосибирск. Это определенная культура, которая всегда была традиционна для города. Надо двигаться в этом направлении.

В мэрии данный опыт также оценивают положительно.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время муниципалитет осуществляет подготовку необходимых документов для заключения инвестиционных договоров в отношении шести муниципальных бань.

По итогам 2021 года оказаны работы по помыву в общих и душевых отделениях бань МБУ БХ «Сибирячка» почти 95 тысячам человек, из которых почти 54 тысячи помылись по льготным тарифам. В целях возможности сохранения услуги по помывкам в общих отделениях работа бань продлена до апреля 2022 года, то есть до момента, когда планируется отдать оставшиеся шесть бань по договорам инвестиций. Кроме того, более 30 тысяч граждан льготных категорий получили услуги по установленным мэрией тарифам в реконструированных на условиях муниципально-частного партнерства в других банях: «Сандуны», «Федоровские бани», «Баня №24».