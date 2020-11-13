В отношении мэра города Томска возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении Мэра Города Томска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Томской области.

По предварительным данным, подозреваемый в 2016 году, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

— В январе 2017 года подозреваемый подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено. В результате указанных действий предпринимателю причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению – строительству многоэтажных жилых домов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, в администрации г. Томска, служебных помещениях ОАО «Томское пиво», допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан, с ним выполняются следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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