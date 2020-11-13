Обманутые дольщики региона получат более 15 тысяч кв.м жилья через МИП

На завершение строительства проблемных объектов, стартовавших в регионе в 2020 году, в рамках трех МИПов будет направлено более 162 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В результате в собственность граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, планируется передать не менее 1 707,2 кв. м жилых помещений.
По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, всего в регионе в сфере долевого строительства реализуется 18 масштабных инвестиционных проектов.
— Один из позитивных примеров такой работы – масштабный инвестиционный проект, инициатор которого – ООО МЖК «Энергетик». По условиям МИПа его инициатор обязуется передать в собственность обманутых дольщиков не менее 385 кв. м жилых помещений. В частности, благодаря реализации данного проекта, свои долгожданные квартиры получат дольщики с долгостроя по ул. Тульская, 82. Кроме того, в рамках МИП уже направлено 30 млн рублей на достройку дома по ул. Бориса Богаткова, 201/3 стр., находящегося в стадии завершения строительства. В свою очередь, застройщику, согласно закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по ул. Рябиновая в Первомайском районе г. Новосибирска. Инициатор проекта планирует завершить его реализацию до 2024 года, — рассказал Алексей Колмаков.
Замминистра строительства региона напомнил, что всего на территории Новосибирской области, начиная с 2010 года введено в эксплуатацию 118 проблемных объектов. В 2020 году уже введены два долгостроя: по ул. Пролетарская, и на пр. Дзержинского. Планируется, что до конца года акты ввода получат еще несколько долгостроев.
Фото: pixabay.com, автор- geralt
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