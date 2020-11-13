Обманутые дольщики региона получат более 15 тысяч кв.м жилья через МИП

На завершение строительства проблемных объектов, стартовавших в регионе в 2020 году, в рамках трех МИПов будет направлено более 162 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В результате в собственность граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, планируется передать не менее 1 707,2 кв. м жилых помещений.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, всего в регионе в сфере долевого строительства реализуется 18 масштабных инвестиционных проектов.

— Один из позитивных примеров такой работы – масштабный инвестиционный проект, инициатор которого – ООО МЖК «Энергетик». По условиям МИПа его инициатор обязуется передать в собственность обманутых дольщиков не менее 385 кв. м жилых помещений. В частности, благодаря реализации данного проекта, свои долгожданные квартиры получат дольщики с долгостроя по ул. Тульская, 82. Кроме того, в рамках МИП уже направлено 30 млн рублей на достройку дома по ул. Бориса Богаткова, 201/3 стр., находящегося в стадии завершения строительства. В свою очередь, застройщику, согласно закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по ул. Рябиновая в Первомайском районе г. Новосибирска. Инициатор проекта планирует завершить его реализацию до 2024 года, — рассказал Алексей Колмаков.

По реализации всех проектов инициаторами МИП будет передано более 15,2 тысяч кв. м жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Это позволит сократить реестр обманутых дольщиков более чем на 300 граждан. Кроме того, благодаря МИПам будет ликвидирован дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1 млрд рублей.

Замминистра строительства региона напомнил, что всего на территории Новосибирской области, начиная с 2010 года введено в эксплуатацию 118 проблемных объектов. В 2020 году уже введены два долгостроя: по ул. Пролетарская, и на пр. Дзержинского. Планируется, что до конца года акты ввода получат еще несколько долгостроев.

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