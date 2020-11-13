Новосибирский мусор будет вывозить «дочка» ГК «ВИС»

На портале госзакупок появилась информация о компаниях, выигравших лоты на перевозку твердых бытовых отходов на территории Новосибирской области. Напомним, что вначале стали известны победители двух тендеров: МУП «Спецавтохозяйство» (1,5 млрд) и ООО «ЭкоТранс-Н» (0,3 млрд). Кроме них разыгрывались еще четыре лота на общую сумму более 9 млрд рублей. Как следует из информации на «Госзакупках», все четыре тендера выиграло ООО «ЭкоТранс- Н». Компания была единственным участником этих торгов, то есть итоговая цена лота соответствует первоначальной. Эту информацию подтвердили в ГК «ВИС», в которую входят и «ЭкоТранс-Н», и ООО «Экология- Новосибирск».

— На 4 из 6 лотов было подано по 1 заявке от ООО «ЭкоТранс-Н», — комментируют в ГК «ВИС». — По лоту №5 на 1,7 млрд победитель — МУП «САХ», при этом снижение цены составило 10%. Еще под одному лоту на общую сумму 407 млн рублей, в котором в результате торгов победило ООО «ЭкоТранс-Н», снижение цены составило 14%. Заявку на него также подавало ООО «КвантЭко». Лоты были сформированы таким образом, чтобы цена являлась конкурентной как для крупного, так и малого бизнеса. Объем лотов составил от 407 до 3748 млн рублей на период 2021-2023 годов, общая сумма — 11,6 млрд рублей.

Таким образом, как сообщают в ГК «ВИС», дочерняя компания группы будет осуществлять 75% общего объема услуг по транспортировке ТКО в Новосибирской области. Вечером 11 ноября Александр Волков (представляет АО «Айсберг», ранее также представлял ИП Волкова И.А., которые работали в Новосибирске под брендом «Арктик Сити» и в 2020 году вывозили 63% ТКО региона, 1 ноября расторгли контракт с регоператором) сообщил корреспонденту, что торги выиграла их компания, и она же является единственным претендентом на 4 лота, по которым еще не подведены итоги https://infopro54.ru/wp-admin/post.php?post=95678&action=edit (аудиозапись разговора есть в распоряжении редакции). Утром 12 ноября Александр Волков сообщил, что ИП Волкова И.А. не связана с ООО «ЭкоТранс-Н», и отметил, что в компании «ЭкоТранс-Н» сейчас работают сотрудники «Айсберга».

Однако результаты торгов еще могут быть оспорены. Как уже ранее сообщалось, депутаты заксобрания, наоборот, считают незаконным решение ФАС, спровоцировавшее рост тарифов на вывоз ТКО, в связи с этим на октябрьской сессии депутаты приняли обращение на имя главы ведомства Игоря Артемьева. Кроме того, 11 ноября замгубернатора Сергей Семка на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента заявил, что министерство ЖКХ не согласовало стартовую цену регоператора по лотам, так как в документах не была указана расчетная формула. Поэтому министерство подало жалобу в ФАС.

Напомним, на пресс-конференции 10 ноября Лариса Анисимова отмечала, что «Экология-Новосибирск» решила через публичные торги выбрать компании для перевозки 89,2% от общего объема образования ТКО в регионе, чтобы сформировать максимально прозрачный тариф, и только 11% перевозок будет отыгрывать сам регоператор. По законодательству «Экология-Новосибирск» могла выставить на торги перевозку 51% ТКО и 49% транспортировать самостоятельно. На торгах в прошлом году цена лотов снизилась в среднем на 30%.

ООО «ЭкоТранс-Н» на 100% принадлежит Группе «ВИС» (АО). Компания была создана в 2019 году в рамках стратегии холдинга по наращиванию компетенций в сфере экологии. В штате ООО «ЭкоТранс-Н» — 122 человека, парк из 33 собственных автомашин. До конца года планируется значительное наращивание мощностей: увеличение штата, закупка и лизинг новой техники. Для этого у компании открыты лизинговые лимиты в нескольких ведущих банках. Достигнуты договоренности с несколькими компаниями-перевозчиками ТКО о предоставлении техники в аренду. Ожидается, что порядка 30% объема по вывозу ТКО могут быть переданы в субподряд. ООО «ЭкоТранс-Н» готово принять на работу специалистов компаний, прекративших свою деятельность.

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