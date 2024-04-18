В оздоровительных лагерях Новосибирской области смогут отдохнуть почти на тысячу детей больше, чем в прошлом году

По словам замминистра труда и социального развития Новосибирской области Ольги Потаповой, в этом году заметно выросли показатели по целому ряду направлений, например, увеличилось количество детей, а также будет открыто больше лагерей.

Первый заезд намечен на 27 мая. Ожидается, что в период летней оздоровительной кампании будут работать 1012 организаций отдыха детей и их оздоровления.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что увеличить число детей, которые смогут отдохнуть и оздоровиться этим летом, удалось за счет открытия нового стационарного лагеря в Искитимском районе. При этом приоритетным для региональных властей направлением все еще является организация отдыха детей отдельных категорий – детей участников СВО и военнослужащих, сотрудников ОПК, детей-инвалидов, юных гостей региона из ЛНР.

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов подчеркнул, что в этом летнем сезоне планируется временно трудоустроить более шести тысяч несовершеннолетних, поэтому особое внимание должно уделяться соблюдению необходимых требований.

В целом на подготовку и проведение летней кампании направлено порядка 1,1 млрд рублей.