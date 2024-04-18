Дорога от двух поселков до райцентра обвалилась под Новосибирском

Талые воды размыли трассу «7 км а/д «Н-1101 – Орловский». В связи с этим поселки Паутовский и Орловский чуть не оказались отрезанными от Колывани. По словам главы Колыванского района Евгения Артюхова, дорогу размыло во вторник, 16 апреля.
— Сложившаяся аварийная ситуация взята под личный контроль, — написал глава района в своем «Телеграме».
Отмечается, что на данный момент движение восстановлено. Также проводится мониторинг уровня воды.
Ранее редакция сообщала о том, что вода покинула 51 участок под Новосибирском.
Источник фото: Телеграм-канал Евгения Артюхова
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