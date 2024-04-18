Пьяная дама пыталась купить на фальшивые деньги алкоголь в магазине Новосибирска

В одном из магазинов Новосибирска задержали покупательницу, пытавшуюся рассчитаться за алкоголь фальшивой купюрой. ЧП произошло днем 16 апреля в Кировском районе города.

Бдительный продавец вызвала ГБР.

ТО, что 5-тысячная купюра ненастоящая видели все присутствующие, кроме самой покупательницы — женщина находилась «под шафе» и плохо соображала.

— На полях отсутствовали водяные знаки, да и сама бумага явно отличалась от оригинальной, — отметил старший экипажа агентства безопасности «Гвардия».

Сибирячка путанно объяснила охране, что деньги ей дал незнакомец, которого она встретила на улице.

За фальшивые деньги дама собиралась приобрести вполне реальные товары: бутылку вина, коньяк и ликёр, общей стоимостью в 2000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства задержанная была доставлена в районный отдел полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске бойцы ГБР поймали любителя халявных суши. Мужчина заметил, что дверь магазина не закрыта, не растерялся и воспользовался случаем.