Пьяная дама пыталась купить на фальшивые деньги алкоголь в магазине Новосибирска

В одном из магазинов Новосибирска задержали покупательницу, пытавшуюся рассчитаться за алкоголь фальшивой купюрой. ЧП произошло днем 16 апреля в Кировском районе города.
Бдительный продавец вызвала ГБР.
ТО, что 5-тысячная купюра ненастоящая видели все присутствующие, кроме самой покупательницы — женщина находилась «под шафе» и плохо соображала.
— На полях отсутствовали водяные знаки, да и сама бумага явно отличалась от оригинальной, — отметил старший экипажа агентства безопасности «Гвардия».
Сибирячка путанно объяснила охране, что деньги ей дал незнакомец, которого она встретила на улице.
За фальшивые деньги дама собиралась приобрести вполне реальные товары: бутылку вина, коньяк и ликёр, общей стоимостью в 2000 рублей.
Для дальнейшего разбирательства задержанная была доставлена в районный отдел полиции.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске бойцы ГБР поймали любителя халявных суши. Мужчина заметил, что дверь магазина не закрыта, не растерялся и воспользовался случаем.
Источник фото: freepik.com/автор freepik
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