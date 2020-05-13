В ожидании «гаражной амнистии»

Современные гаражно-строительные кооперативы (далее – ГСК) имеют на руках все документы, необходимые для оформления гаражей в установленном действующим законодательством порядке, сообщили в пресс-службе Росреестра по Новосибирской области. Отмечается, что большинство ранее возведенных ГСК фактически не имеют никаких документов, ни о предоставлении земельного участка для строительства, ни разрешающих осуществление данного строительства.

— На сегодняшний день у владельцев гаражей, размещенных в таких ГСК, в основном имеется только членская книжка, по которой они не имеют возможности проводить с гаражами никаких действий: продавать, покупать, дарить или оставлять в наследство. Единственным выходом из этой ситуации является обращение в суд, — констатируют в Росреестре.

Всё это послужило причиной разработки Минэкономразвития России проекта федерального закона о гаражах и порядке их приобретения «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены», внесенного на рассмотрение в Правительство РФ.

Законопроектом предложен особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (2004 год). Субъекты Российской Федерации наделяются полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.

Устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином таким объектом гаражного назначения: например, длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации, ранее полученные документы технической инвентаризации и другое.

Законопроект сравнивают с «дачной амнистией», которая существенно упростила порядок оформления собственности на садовых участках для множества граждан.

Согласно законопроекту, вступление в силу нового порядка ожидается в 2021 году. Планируется, что «гаражная амнистия» продлится 4 года.

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