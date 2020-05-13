Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Сделали нам богато

Световой дизайн НОВАТа вызвал у новосибирцев эстетическое потрясение, в котором восторг — не преобладающий компонент.
  • 13/05/2020, 19:17
Автор: Игорь Смольников
opernyj
Цветовой сценарий подсветки сделан с полным игнорированием сути здания, его архитектурной пластики и стиля.

Новосибирский театр оперы и балета второй раз за 2020-й становится «хайпомейкером» общероссийского масштаба. Сначала зимой он прославился ледовым катком у подножия  — катком, чья форма при взгляде сверху была… избыточно символична. А теперь «сделало прессу» само здание театра. Правда, не его капитальная архитектура, а новейший световой декор  сложная, многоцветная, управляемая электронным сценарием подсветка, заставившая театр заиграть всеми цветами радуги.

Радуга в нынешнем политкорректном  обществе   это, в принципе, символ шаткий, с деликатной специализацией. Но публику смутили не подтексты, а как раз чисто физическое богатство светового наряда. Понятие «дорого-богато» обрело слишком пугающую буквальность.

Предыдущая общественная рефлексия была связана с новыми интерьерами театра — там на смену неярким тонам послевоенного советского ар-деко пришла напористая палитра ар-деко американского — во вкусе предвоенных нью-йоркских кинотеатров, калифорнийских отелей и казино Атлантик-Сити. Та смена цветового кода имела примерно поровну противников и сторонников даже в кругах профессионалов: многие сочли, что бледноватая палитра послевоенного «сталианса» нуждается в освежении. Ибо бледноватость была обусловлена реальной послевоенной бедностью, а сейчас, мол, все иначе.

Зато в вопросе о световом оформлении оценочный разделитель оказался радикальнее: симпатии к новой подсветке исключительно народные, тогда как профессионалы архитектуры и дизайна солидарно пребывают в ступоре. Он у них, можно сказать, один на всех.

— С общественным приятием такой эстетики я столкнулся еще в пору обновления интерьеров, — сетует Игорь Поповский, председатель правления Новосибирского союза архитекторов, член НАК, член НАО, профессиональный и общественный эксперт по архитектуре и градостроительству. — Глас народа тогда был облечен в формулу «А нам нравится, ярко же». Вот и нынешний «художественный прорыв» встречен под девизом «Ярко, значит, красиво». Для меня такое световое оформление театра оказалось полной неожиданностью. Мы сравнительно недавно рассматривали проект комплексного светового оформления центра Новосибирска, ансамбль площади Ленина там был представлен во вполне адекватных решениях — так, например, подсвечены отель «Марриотт» и мэрия  с выявлением тектоники, в тонах, сообразных стилю зданий.

НОВАТ же в своем нынешнем облике появился, так сказать, явочным порядком  никто такого не ожидал, объект просто выдан по принципу «А вот нате вам, получите!». В некотором смысле в этом есть болезненная логика — театр словно захватила  в свое визуальное поле черная высотка «Сити-центр». Она весьма ярко и аляповато подсвечена. Впрочем, у этого одиозного здания столько неоднозначных черт, что подсветка  меньшая из его бед. Так вот, в связке с «Сити-центром» Оперный как раз смотрится логично. Но ей богу, это не та ансамблевость, которую нужно прорабатывать. У этого здания есть своя логика цветообразования. И вот она-то была проигнорирована полностью.

Отсутствие стилевой обусловленности подсветки озадачивает и архитектора Артура Лотарева, директора ООО «АкадемСтройПроект»:

— Никто не отрицает, что здание такого масштаба и значения должно иметь световой образ. Образ динамический, со сценарной подсветкой. Смущают в этом два аспекта  исполнение проекта и цена. Цветовой сценарий подсветки сделан с полным игнорированием сути здания, его архитектурной пластики и стиля. Наш Оперный  это ордерная архитектура, имперская архитектура. Да, макрокомпозиция театра нетрадиционная, не в каноне оперного здания — радикально отличная и от Большого, и от Мариинского, и от Александринского, и от Одесской оперы. Там классические театры во всем. А наш по первооснове родом из конструктивизма. Но аранжировка конструктивистской основы именно классицистическая. Соответственно, композиция и колористика подсветки должна была бы выявлять и подчеркивать это имперское величие. Вспомним, для примера, как подсвечены древнейшие здания Рима  тот же Колизей. Удивительно, что общеизвестное прозвище НОВАТа  «сибирский Колизей»  не навело разработчиков на столь очевидную идею. Это было бы довольно элегантное и точное решение. Нынешняя же подсветка сделана по принципу «Все что есть в печи, на стол мечи» — такой подход был популярен на западе в эпоху поп-арта, когда жанр световой архитектуры только формировался. Поп-арт 60-70-х вообще абсолютизировал пестроту и тона «на максималках». Тогда это объяснялось цитатной апелляцией к детскому искусству, к детскому творчеству. Апелляция, к слову, довольно лукавая и манипулятивная изначально. Это было умозрительное представление деятелей поп-арта о детском творчестве. О неких условных и усредненных детях. Потому что живые, реальные дети к максимально ярким колерам относятся как раз очень осторожно  они их даже побаиваются. А тут как раз такая нарочитая игра в условную детскость, в цирк. Возможно, такая подсветка была бы уместна для  большой детского универмага. Или для цирка. Да, из-за большого купола у нашего театра есть некоторое силуэтное сходство с цирком. Но на очень дальнем ассоциативном уровне. И это, в конце концов, не цирк, а именно театр!

Артур Лотарев убежден, что световое оформление театра должно иметь стилевую и функциональную обусловленность, оспаривать которую столь радикально крайне нежелательною

— У оперного театра, решенного в таком имперском стиле, есть своя предсказуемая ассоциативная палитра — алый, оранжевый, золотисто-желтый, рубиновый, — поясняет он. — А «фломастерная» цветовая схема совершенно чужеродна. А она еще и очень неряшливо наложена на здание. Например, крылья театра практически не выявлены светом и тонут в темноте. Во-вторых, из-за зазоров в световом сценарии в темноте периодически тонут и базовые элементы здания — то пропадает колоннада, а купол зависает над пустотой словно НЛО, то, наоборот, возникает пустая гребенка колоннады без купола.

Кроме того, профессионалов смущает то, как вписана инженерия подсветки в «тело» здания. Например, софиты на кольцевой балюстраде купола размещены буквально по-варварски  их навесили на бока декоративных вазонов. Для этого каждый вазон просто «обварили» прямоугольным коробом из стальных реек. И к железяке этой прицепили софит. Отчего каждый вазон просто перестал существовать в визуальном смысле. Это же ваза, кубок  то есть заведомо силуэтный предмет. А короб из реечного уголка этот силуэт уничтожает, как говорится, насмерть.

— Решение дичайшее, на мой взгляд,  подчеркивает Артур Лотарев. — Это видно даже в видеоролике Вадима Махорова, который максимально симпатизирует объекту. К слову, видеоролик показывает наиболее презентабельные ракурсы — театр мы видим с квадрокоптера, сверху, в полном объеме. С пешеходной же точки зрения вид может быть гораздо более «рваным». Особенно это ожидаемо для боковых частей театра. Которые словно забыты. Хотя, может быть, их «дорисуют» светом потом. Что для такого громадного бюджета довольно странно. Почти полумиллиардная цена проекта вызывает уйму вопросов. Мы тоже делаем здания со световыми сценариями, потому я достаточно внятно представляю порядок цен. Световой дизайн большой постройки — даже динамический, с цветовым сценарием — это 10-20 миллионов рублей. Максимум — 50 миллионов. Максимум даже для Москвы! Но 416 миллионов  это сумма, не поддающаяся осмыслению! И, извините, я не верю, что все эти деньги пошли на инженерию и творческий поиск. Они точно пошли куда-то еще.

Для Анны Терешковой, начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, новый световой дизайн НОВАТа тоже стал спорным сюрпризом.

— Я обескуражена,  коротко ответила она, комментируя ситуацию на пресс-конференции в ТАСС.

Игорь Поповский считает нынешнюю метаморфозу театра пусть и шокирующим, но глубинно предсказуемым феноменом. Событием, случившемся по формуле «Все, что может произойти теоретически, рано или поздно где-то да произойдет».

— В некотором смысле в этом есть преемственность, — рассуждает Поповский, — Да, странная, да, дикая. Но преемственность (как лично я ее ощущаю). Образно говоря, сейчас на поверхность здания словно прорвались его интерьеры. Выступили на поверхность подобно забродившему соку. Интерьеры-то в нынешнем воплощении тоже довольно ядреные, кислотные. Цветовой логике ордерной архитектуры они тоже не следуют, зато следуют логике постмодернизма или так называемой пост-культуры. Постмодерн же построен на отрицании канона и любой преемственности. И для него нет никакой принципиальной разницы между новостройкой и историческим зданием. Постмодернизм как бы вне времени, над временем. Кстати, многим такой подход даже нравится — ибо бойко отражает формулу «Сделайте нам богато». Что довольно печально, в моем понимании. Ибо свидетельствует о снижении общественного вкуса. Единственное, что в этой ситуации утешает: подсветка  это же не краска и не облицовка. Скорректировав цветовой сценарий, здание можно «переодеть» в более адекватный световой наряд. Я надеюсь, что все то, что мы увидели в майские праздники, — это просто тестовый прогон световой палитры. И после настройки итоговый образ будет другим, более выверенным. Ну не верю я, что самому Кехману может это нравиться! Впрочем, там и до того было немало спорных решений. Например, я умолял театр не «заворачивать» колоннаду в баннеры. Это портит рельеф фасада и смотрится коряво. «Да ладно, в Италии тоже так делают!» — таков был ответ. Ну да, если в самой Италии…

Артур Лотарев также надеется, что «елочно-цирковой» облик Оперного — просто форсированная проба световой системы (которая при всей своей ошеломительной цене действительно уникальна).

— Сложно со стороны сказать, что это, — резюмирует он. — Творческие процессы по этой части, как мы поняли, в театре идут абсолютно герметично. Возможно, это элемент такого  «фрик-маркетинга» — всех удивить, всей стране запомниться. Ну да, страна уже обратила внимание. Но фрик-маркетинг — вообще технология коварная, может выйти боком. Хотелось бы верить, что это тесты, пробы, настройка.

Фото с сайта Журнал «Театр» 

177

Популярное с сайта

Мэрия Новосибирска возьмет кредитов на 3 млрд рублей

13/05/2020, 18:18
На сайте госзакупок размещены аукционы на предоставление городу невозобновляемых кредитных линий.

Акция «Ночь музеев» в Новосибирской области уходит в онлайн-формат

13/05/2020, 17:04
Музеи-участники акции подготовили насыщенную программу, которая позволит, не нарушая режим самоизоляции, получить новые впечатления.

30 молодых исследователей получат премии в сфере науки и инноваций

13/05/2020, 16:16
Одним из лауреатов стала аспирантка ИФП СО РАН за исследования соединений для создания энергонезависимой резистивной памяти.

Актуальный разговор

Какой бизнес сегодня пользуется спросом у инвесторов?

Все материалы
Новости

У директоров соцучреждений по несколько квартир в собственности

13/05/2020, 19:30

В ожидании «гаражной амнистии»

13/05/2020, 19:26

«Инвитро» готова делать от 2 до 4 тысяч тестов на антитела к COVID-19 в сутки

13/05/2020, 18:31

Областной кардиодиспансер готов работать в режиме инфекционного госпиталя

13/05/2020, 18:28

Сергей Нетесов: Пика эпидемии мы еще не достигли

13/05/2020, 18:24

Мэрия Новосибирска возьмет кредитов на 3 млрд рублей

13/05/2020, 18:18

Акция «Ночь музеев» в Новосибирской области уходит в онлайн-формат

13/05/2020, 17:04

30 молодых исследователей получат премии в сфере науки и инноваций

13/05/2020, 16:16

Сотрудник МФО обвиняется в самоуправстве

13/05/2020, 15:26

В Советском районе Новосибирска построят школу почти за 951 млн рублей

13/05/2020, 14:56

Каталог недвижимости

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Какой будет экономика после пандемии?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска