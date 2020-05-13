У директоров соцучреждений по несколько квартир в собственности

Социальная сфера

Как следует из опубликованных на сайте мэрии Новосибирска сведений о доходах руководителей соцучреждений, лидером в данной категории и единственным, кому, в отличие от коллег, удалось преодолеть полуторамиллионный рубеж, стала директор Центра соцобслуживания Центрального округа Наталья Хомлянская. Она по итогам 2019 года имеет доход в сумме 1,6 млн рублей и три квартиры в индивидуальной собственности общей площадью 174,4 кв. м. Как следует из декларации, супруг женщины оказался гораздо менее успешным, так как не имеет ни официального дохода, ни объектов собственности. Для сравнения, доход коллеги Хомлянской по Ленинскому району, председателя комитета горсовета по социальной политики Николая Тямина составил лишь 0,8 млн рублей. Однако депутат при этом оказался не обделен в плане имущества — он имеет два участка в индивидуальной (3,1 тысячи кв.м) и общедолевой (704) собственности. На тех же правах ему принадлежат два жилых дома (366,1), в общей совместной собственности гараж (36,7) и баня (29,1). Для передвижения по суше председатель комиссии использует легковой автомобиль Hyundai, к которому прилагаются три прицепа, по воде — лодку Nissamaran и маломерное судно Patriot. Его супруге с доходом 1,1 млн рублей на правах общей долевой собственности принадлежат земельный участок (704) и жилой дом (314,1). В общей совместной собственности у женщины имеется гараж (36,7), в индивидуальной — квартира (38,5).

Серебряным призером по доходам в социальной сфере стала руководитель кировского центра соцобслуживания Лариса Нарышкина с доходом в 1,4 млн рублей. Помимо дохода она, как и ее ранее упомянутые коллеги, оказалась не обделена в плане собственности. За руководителем учреждения числятся три квартиры — в общей долевой (40,6), индивидуальной (111) и общей совместной (71,2) собственности. Кроме того, в обещедолевой собственности у нее машиноместо (25) и офис (115,8), до которого Нарышкина, надо полагать, добирается на легковом автомобиле Ford Mondeo. Доход ее супруга оказался скромнее практически в три раза — более полумиллиона рублей. Скромнее оказалось и имущество в две квартиры — в общедолевой (40,6) и общей совместной (71,2) собственности.

Сильному полу в социальной сфера досталась только третья строчка рейтинга, которую разделили глава центра соцобслуживания Первомайского района Сергей Мухин и директор МАУ «СОЦ Терра» Антон Воробьев, заработавшие 1,2 млн рублей. Первому из них принадлежат две квартиры (95,7), два гаража (48,9), автомобиль Kia SLS с автоприцепом. Еще одно машиноместо на автостоянке — в долевой собственности. У супруги Мухина в собственности — земельный участок (488), дача (39,6), две квартиры (108,7), гараж-бокс (20,5), автомобиль Honda Civic и овощная ячейка.

Что касается Воробьева, то у него из имущества — две квартиры (97,3) и два автомобиля — Mitsubishi RVR и Toyota Camry. У не имеющей дохода супруги — лишь квартира в общей совместной собственности (55,9).

Почетное четвертое место среди соцработников заняла директор МКУ Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Жемчужина» Елена Молчанова с доходом в 1,1 млн рублей и квартирой в собственности (25,9).

Топ-5 рейтинга разделили сразу пятеро руководителей соцучреждений с доходом в размере 1 млн: МБУ «Теплый дом» Геннадий Котровский, МКУ «Агентство социальной политики» Дмитрий Плоских, МБУ «Центр Надежда» Ирина Проскурякова, МБУ «Лунный камень» Лилия Зубарева и МБУ «Заря» Татьяна Лоза. Доход руководителей остальных учреждений социальной сферы Новосибирска оказался менее миллиона рублей.

Информация и районные МКУ

Стали известны и доходы директора МКУ «Центр информационного технического обеспечения» Дениса Старостина. По итогам 2019 года эта сумма составила 1,2 млн рублей. У Старостина и его супруги в общей совместной собственности имеется квартира (78,2). Кроме того, супруге руководителя принадлежит автомобиль Kia—Soul 2016 года. Однако ее доход не превысил миллиона рублей.

Равный в 0,6 млн рублей доход показали директора МКУ «Центральное» и «Октябрьское» Андрей Волков и Андрей Косых. У первого из них в собственности земельный участок (478) и садовый дом (75,9). У второго — земельный садовый участок (1000), два легковых автомобиля — Nissan Datsun и Ravon R4.

Гражданская оборона

Доход директора МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» Анатолия Кашанина составил 1,3 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок (1,1 тысячи кв. м), автомобиль Honda Civic, в долевой собственности — квартира (65,3).

Чуть скромнее — 1,2 млн рублей — оказался доход директора МКУ «Единая диспетчерская служба Новосибирска» Станислава Пашкова. Однако собственность оказалась разнообразнее. В частности, Пашкову принадлежат две квартиры — двухкомнатная на правах общедолевой (54,2) и трехкомнатная в индивидуальной (66,4) собственности. В указанной двухкомнатной квартире доли принадлежат несовершеннолетнему ребенку и супруге Пашкова. Также женщина владеет и однокомнатной квартирой (37,2).

Напомним, ранее о своих доходах отчитались руководители еще ряда предприятий Новосибирска и депутаты заксобрания Новосибирской области.

Фото: pixabay.com, автор- QuinceCreative