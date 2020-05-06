COVID-19: за первые майские праздники плюс 275 заболевших

1 мая —, всего — 526 заболевших, проведены 36423 теста, 5 человек скончались (+1 за сутки), 1419 жителей находились под медицинским наблюдением. 12039 — с наблюдения сняты, выздоровевших — 105.

2 мая — +43 случая, всего 569 случаев заражения коронавирусом, 7 человек скончались (+2 за сутки), проведены 38017 тестов, выздоровевших по-прежнему 105, 1782 жителя области находятся под медицинским наблюдением, 12157 — сняты с наблюдения. По ОРВИ и гриппу за медицинской помощью обратились 242 человека, госпитализированы 38 человек.

3 мая — +51 случай, всего 620 случаев заражения коронавирусом, сделан 39461 тест на коронавирус, всего 150 (+45 за сутки) человек выздоровели, смертельные случаи не зарегистрированы. 1777 человек находятся под медицинским наблюдением, 12345 жителей региона с наблюдения сняты. С ОРВИ и гриппом за сутки зафиксированы 302 случая, госпитализированы 44 человека.

4 мая — +61 заболевший COVID-19, всего в регионе зарегистрирован 681 случай заражения коронавирусом, сделаны 41406 тестов, количество вылечившихся не изменилось — 150 человек, 9 скончались (+2 за двое суток). 1824 человека находятся под медицинским наблюдением. Для 12437 жителей региона карантин завершен. За сутки в Новосибирской области зарегистрированы 222 случая ОРВИ и гриппа, госпитализированы 44 человека.

5 мая — +65 случая за стуки, всего 746 случаев, проведены 43787 тестов на коронавирус. Всего 184 (+14) человек вылечились, скончались 11 (+2 за сутки). 1843 человека находятся под медицинским наблюдением. 12581 человек снят с меднаблюдения.

В итоге за первые майские праздники в регионе выявлены 275 заболевших — количество заболевших выросло на 58%, по сравнению с 30 апреля.

Коронавирусная инфекция выявлена в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, городе Оби, в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах.

При этом, по данным инфекционистов, коронавирус начинает себя проявлять на пятые сутки после заражения. То есть последствия соблюдения гражданами режима самоизоляции на первых майских праздниках можно будет наблюдать уже с 6 мая.

Напомним, резко увеличиваться количество заболевших в регионе начало с 19 апреля.

Перед майскими каникулами губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выступая на пресс-конференции, не исключал, что с 12 мая режим карантина в области может постепенно ослабляться, но только в том случае, если не будет резкого прироста количества заболевших. Традиционное оперативное совещание в правительстве региона, ранее намеченное на 10 утра 6 мая, было отменено, поэтому свежий комментарий по ситуации с COVID-19 при публикации материала получить не удалось. На момент размещения материала также не было данных о проведении традиционного ежедневного брифинга в правительстве о ситуации с коронавирусом в регионе.

По России за майские праздники количество заболевших варьировалось от 7933 до 10102 в сутки. Общее число заболевших в 85 регионах на 5 мая достигло 155370 человек. В этот список попал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, а также целый ряд высокопоставленных чиновников. В общероссийском рейтинге по количеству заболевших Новосибирская область находится на 32 месте.

Фото: pixabay.com, автор- Anrita1705