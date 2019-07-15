В первом квартале страховые компании в Сибири заключили 3,4 млн договоров

Совокупные выплаты по договорам страхования по итогам I квартала 2019 года в регионах СФО, а также Республике Бурятия и Забайкальском крае увеличились на 30% до 8,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Отмечается, что наиболее быстро страховые выплаты выросли в страховании жизни – на 182% до 2 млрд рублей, страховании имущества – на 30% до 1,5 млрд рублей. Выплаты в сегменте ОСАГО увеличились на 6% и достигли 4 млрд рублей.

— В январе-марте 2019 года страховые компании в Сибири заключили 3,4 млн договоров страхования, что на 16% больше, чем в I квартале 2018 года. В сегменте ОСАГО оформлено 926 тысяч полисов, еще 806 тысяч раз сибиряки приобрели полисы страхования от несчастных случаев и болезней. Также популярными видами страхования остаются страхование имущества граждан и дополнительное медицинское страхование. По каждому из них оформлено около 580 тысяч договоров, — рассказали в пресс-службе.

Общий объем страховых взносов, собранных страховщиками в I квартале, составил 18 млрд рублей, что соответствует уровню сборов за аналогичный период прошлого года. 73% сборов приходится на добровольные виды страхования.

Всего на территории Сибири страховые услуги в I квартале 2019 года оказывали 90 компаний, в том числе на рынке ОСАГО – 37.

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