В Новосибирской области разработали каталог региональных производителей

В целях продвижения экспортно-ориентированных компаний Новосибирской области на российском и иностранном рынках Минэкономразвития НСО разработан каталог «Производители Новосибирской области» на трех языках (русский, английский, китайский языки). В каталоге представлено 9 разделов, которые включают в себя описание экспортно-ориентированных организаций Новосибирской области в сферах биотехнологий, машиностроения, АПК, здравоохранения, образования, туризма, транспорта и т.д.

Каталог будет распространяться на международных конгрессно-выставочных мероприятиях, форумах и других деловых и коммуникационных площадках в России и за рубежом, а также направлен в торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительство Новосибирской области на территории Федеративной Республики Германии и АО «Российский экспортный центр», что несомненно окажет положительное влияние на развитие и расширение регионального экспорта.

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