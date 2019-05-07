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В первом квартале выявлено 211 нарушений земельного законодательства

К административной ответственности привлечено 175 граждан и юридических лиц.
  • 07/05/2019, 11:58
В первом квартале выявлено 211 нарушений земельного законодательства

В первом квартале 2019 года Управлением Росреестра по Новосибирской области проведено 456 проверок соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Выявлено 211 нарушений, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметили в Росреестре.

Отмечается, что к административной ответственности привлечено 175 граждан и юридических лиц.

— За нарушения земельного законодательства владельцы участков должны оплатить штрафы: общая сумма наложенных штрафов составила 1384,98 тыс. рублей, большая часть из них — 1124,6 тыс. рублей — уже взыскана, — уточнили в пресс-службе.

Фото: pixabay.com, автор- khfalk

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