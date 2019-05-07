В Новосибирске конкурс на одну вакансию – 5 кандидатов

Сегодня в России наблюдается повышенный уровень конкуренции среди соискателей: на одну вакансию в среднем претендуют 7 кандидатов. Однако в Сибирском федеральном округе конкуренция чуть ниже – 5 соискателей на вакансию. При этом, сложнее всего найти работу в Омской области, проще всего — в Кузбассе и Красноярском крае, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

— На каждую вакансию, размещенную в Новосибирской области, сегодня приходится 5,5 резюме. Такая ситуация для работодателей благоприятнее, чем для соискателей, так есть выбор кандидатов, — отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. — Конечно, в разных отраслях ситуация может отличаться: например, в страховании и в медицине уже соискатели могут выбирать себе лучшего работодателя.

Отмечается, что наиболее высокая конкуренция наблюдается в профобласти «Начало карьеры, студенты» — на одну вакансию тут приходится 14 резюме. Далее идут «Топ-менеджмент», «Безопасность», «Транспорт, Логистика» и «Административный персонал». Как правило, это те сферы, где есть переизбыток специалистов. Низкая конкуренция среди соискателей в профобластях «Консультирование», «Страхование», «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал» и «Автомобильный бизнес».

— Важно, что хоть конкуренция среди рабочего персонала невысока, растет и спрос работодателей, и количество соискателей, причем быстрее, чем во многих других профессиональных сферах, — добавляет Елана Таращук.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan