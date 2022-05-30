В первые дни лета в Новосибирск придут похолодание и затяжные дожди

После жаркой погоды в последней декаде мая в Новосибирск и районы области придет холодный фронт, который принесет с собой дожди и холодные воздушные массы.
В понедельник, 30 мая, будет еще тепло, воздух прогреется до +23 градусов, и небо будет относительно ясным — в этот день синоптики обещают только переменную облачность.
Похолодание придёт в ночь на вторник, 31 мая: столбики термометров опустятся до +12 градусов. Днём ожидается повышение температуры до +18, тогда же к облачности добавится и дождь.
В среду, 1 июня, тепло станет немного ощутимее: воздух прогреется до +15 градусов, а дождь станет менее интенсивным. При этом скорость ветра увеличится до сильного уровня — максимальное значение составит 16 метров в секунду.
К четвергу, 2 июня, новосибирцам стоит готовиться к очередному снижению температуры до +13 градусов, а также увеличению количества осадков.
В пятницу, 3 июня, станет еще холоднее, воздух прогреется до +10 градусов днем и +4 – ночью.
4 июня характер погоды не изменится. А самым холодным днем предстоящей недели, согласно прогнозу Gismeteo, станет 5 июня – температура воздуха днем не превысит отметку в +9, а ночью будет всего +4 градуса тепла.
— В июне часто бывают затоки холода. Как правило, они сопровождаются более низкими температурами в ночные часы. Но пока мы конкретно не говорим, в какие даты будут заморозки. Предпосылки на начало июня мы уже видим, но пока не известно, в какой части региона они будут: только по северу или по всей области, — пояснила изданию vn.ru Марина Виноградова, руководитель отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра.
Фото: pixabay.com — Horacio30
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