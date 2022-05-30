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За Новосибирской областью закрепили муниципалитет в Луганской народной республике

  • 30/05/2022, 11:10
Автор:
новости Новосибирска
Для поддержки и восстановления территории.

— Продолжается наше сотрудничество с Донбассом. Сегодня в Луганске работает четвертая команда наших медиков, помогает коллегам из ЛНР. Кроме того, в Донецкой народной республике (ДНР) находится несколько наших гуманитарных волонтеров, — отметил на оперативном заседании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он также сообщил, что на прошлой неделе федеральным оперативным штабом был определен муниципалитет ЛНР за которым будет закреплена Новосибирская область для более адресной помощи и поддержки — Беловодский район.

—Сегодня готовится команда для посещения муниципалитета, оценки ситуации и определения первоочередных мер поддержки. Прежде всего, это специалисты —коммунальщики, представители социальной сферы, — добавил глава региона.

Занимается формированием команды заместитель губернатора Сергей Семка.

— Беловодский район — сельскохозяйственный, поэтому Евгений Михайлович (Лещенко, министр сельского хозяйства Новосибирской области. — Ред.), определите представителя от вашего ведомства. Возможно, требуется содействие для обеспечения стабильной работы сельского хозяйства муниципалитета в этом году. Для Украины это крайне важно. Может и нам имеет смысл у них какой-то опыт перенять, — резюмировал Андрей Травников.

ПО данным открытых источников, Беловодский район граничит с Ростовской областью Российской Федерации. С севера на юг он вытянулся на 41 километр, с востока на запад — на 60 километров. Районный центр посёлок Беловодск. Две трети площади занимают чернозёмы, определяя основное направление хозяйствования в районе — аграрное. Для ландшафтов Беловодского района характерны большие балки, значительная часть которых занята лесами.  В районе добывают мел, глины, мергель, пески и минеральные воды. В долине Деркула, около сёл Первомайск и Городище на площади 1 тысячи гектар раскинулся Юницкий заказник национального значения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Агропром

Регионы: Украина Россия Новосибирск

Теги : спецоперация поддержка власть


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