В первые майские праздники новосибирцы резко увеличили спрос на игровые сервисы

Индекс цифровой активности городов-миллионеров, который МТС формирует на основе обезличенных больших данных, на протяжении праздничных дней оставался на уровне 9 – количество обращений к цифровым решениям 5 мая выросло по сравнению со средними показателями 2019 года на 87%, сообщили в пресс-службе компании. На первое место среди онлайн-решений, спрос на которые увеличился максимально, вышли киберспортивные и геймерские сервисы.

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.

В праздничные дни жители крупнейших городов России стали намного активнее пользоваться киберспортивными и геймерскими платформами: в 6,2 раза выросло количество обращений к таким ресурсам, как, Twitch.tv, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, WASD.TV, battle.net и другим из категории игровых. Люди используют многопользовательские игры и стриминговые платформы в том числе для общения друг с другом. По данным WASD.TV, за последний месяц на 87% выросло количество IRL-стримов (IRL – in real life, демонстрация обычной жизни). Пользователи платформы показывают, как они готовят еду, танцуют, создают обучающие стримы в самых разных направлениях.

Продолжил расти спрос на онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, такие как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и другие – в этой категории по сравнению со средними показателями 2019 года количество обращений к сервисам выросло почти в пять раз.

Существенно снизилось в праздничные дни, но все еще превышает данные 2019 года, использование услуг видеоконференцсвязи и сервисов для удаленной работы и посещение образовательных онлайн-ресурсов.

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