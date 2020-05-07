Полпред принял участие в совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы

6 мая полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял участие в совещании главы государства по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, направленных на оказание помощи гражданам, компаниям малого и среднего бизнеса, базовым отраслям российской экономики, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Среди приоритетных решений Владимир Путин отметил прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой помощи; повышение пособия для тех, кто после 1 марта столкнулся с временной потерей работы; государственные субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют занятость, сохраняют свои коллективы; отсрочки по налоговым, кредитным, арендным платежам.

— Граждане и представители бизнеса должны обладать полноценной информацией о том, какие именно меры предлагаются для их поддержки в настоящее время и в ближайшей перспективе, каким образом они могут воспользоваться этими льготами, — отметил глава государства.

По информации министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, начиная с 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляются ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей на одного ребёнка в возрасте до трёх лет. На эти цели из федерального бюджета выделено уже 9,5 миллиарда рублей. Выплаты получают, в том числе и семьи, которые уже полностью распределили средства материнского капитала. Налоги с этих выплат не взимаются, и они не учитываются в составе дохода семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки.

Отмечается, что при обсуждении отдельное внимание было уделено работе системы здравоохранения страны в условиях пандемии. Так, медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают более 110 тысяч врачей, более 236 тысяч фельдшеров, медсестёр и медбратьев и 46 тысяч младшего медицинского персонала, а также более 31 тысячи водителей автомобилей скорой помощи. С 1 апреля 2020 года на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда направлено 45,7 миллиарда рублей, в том числе около 42 миллиардов – для региональных выплат медицинским работникам.

Также в рамках совещания руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова представила рекомендации поэтапного снятия противоэпидемических ограничительных мер. В частности, при принятии решения предполагается оценка таких показателей как: темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией; свободный коечный фонд для госпитализации больных; показатель охвата тестирования в регионе.

Все показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом этой болезни. В соответствии с предлагаемыми рекомендациями решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава субъекта Российской Федерации, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены.

Подводя итоги обсуждения, Владимир Путин напомнил, что с целью эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией введены ограничительные меры практически на всей территории страны. Значительные полномочия переданы в регионы России.

— Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно, — сказал он.

Вместе с тем президент России подчеркнул, что общую координацию работы по введению или снятию карантинных мероприятий, по реализации мероприятий, направленных на нормализацию экономики должно осуществлять Правительство РФ.

По данным территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на утро 7 мая в регионах Сибирского федерального округа за всё время эпидемии выявлено 3668 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 164 за прошедшие сутки. Всего в регионах Сибири на стационарном лечении находятся более 2,5 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением – более 24,3 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения около 79,6 тысячи человек, выздоровело 814 граждан. За весь период эпидемии в регионах округа скончались 52 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция.

Фото: Сибирский ОИЦ