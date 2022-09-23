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В планах ЦБ ограничить выдачу потребкредитов и микрозаймов

  • 23/09/2022, 12:18
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ЦБ ограничит выдачу потребкредитов и микрозаймов
Мера призвана придержать рост долговой нагрузки на россиян.

С 1 января 2023 года ЦБ РФ ужесточит выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями, передает ГЛАС.ru https://glas.ru/ .

— Данная мера позволит ограничить долю предоставляемых рискованных потребительских кредитов и займов без увеличения регулятивного капитала под такие продукты. Это будет способствовать сохранению потенциала банков по кредитованию трансформации экономики, — говорится на сайте регулятора.

По оценке Банка России, ограничены будут примерно 10% от выдачи кредитов за квартал в банках и примерно 14% — в микрофинансовых организациях, сообщает агентство «Прайм».

Мера призвана придержать рост долговой нагрузки на россиян.

Получение кредитов может стать невозможным для заемщиков, у которых уже имеется высокая долговая нагрузка и тех заемщиков, которые хотят взять необеспеченный кредит на очень долгий срок, уточняет ЦБ.

Несмотря на кризис, рынок продолжает восстанавливаться. По данным августа, банки выдали кредитов наличными на 539,9 млрд руб., что почти на четверть больше, чем в июле, и максимум с декабря прошлого года.

Чтобы избежать отказов, эксперты рекомендуют понижать суммы запрашиваемых кредитов или предлагать залоги. Также можно воспользоваться услугами ломбардов.

Ранее Банк России заявил, что с 1 декабря повысит коэффициенты риска для ипотеки на новостройки с первоначальным взносом до 10%.

Фото с сайта Банка России

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : центробанк ЦБ ограничит выдачу потребкредитов и микрозаймов финансы кредитование


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