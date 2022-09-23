В Новосибирске износ теплосетей составил 84%

По данным, новосибирской прокуратуры 84% внутригородских теплосетей находятся за сроками эксплуатации, пишет КП-Новосибирск. К таким неутешительным выводам пришел прокурор города Роман Сивак.

В настоящее время СГК продолжает замену старых труб на новые.

В этом году было отремонтировано 12 километров магистральных сетей. На 10 участках проводили капремонт, а еще на 10 – техперевооружение.

По состоянию на 10 августа, годовая программа капитального ремонта теплосетей силами СГК была выполнена на 65%. В 2023 году в планах компании отремонтировать 18 километров теплосетей в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала, что на Новосибирск приходится примерно половина всех повреждений на теплосетях в городах, где работает СГК. За прошлый отопительный сезон теплоэнергетики выявили и устранили 2 052 дефектов – с приростом более 7% к аналогичному показателю за прошлый год. В межотопительный период этого года с начала гидравлических испытаний, по состоянию на 23 июня, выявлено порядка 900 дефектов.