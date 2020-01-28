В Новосибирске вырос спрос на зимний спортинвентарь

В Новосибирске спрос на спорттовары вырос на 33%, а предложение – на 28%. К таким выводам пришли аналитики, Авито, проанализировав спрос и предложение на соответствующие товары.

— Больше всего увеличилась востребованность санок – рост составил 3 раза. Далее идут ледянки (+97%). Единственный товар, на который упал спрос – тюбинги (-42% к прошлому году), — говорится в сообщении.

Что касается предложений, то сильнее всего повысилось число желающих продать санки (+53%).

Отмечается, что средняя цена покупки в этом сегменте спорттоваров по городу составила 4 310 рублей. Она выросла за год на 8%. При этом из семи рассмотренных категорий товаров три выросли в цене, а четыре – упали. Например, лыжи стали на 15% дороже, а тюбинги – на 12% доступнее.

Однако ситуация отличается в крупнейших городах. Спрос упал в основном в средней полосе европейской части России, где до января 2020 года практически не было снега. Больше всего, в полтора с лишним раза, он снизился в Воронеже (на 58%), Волгограде (на 56%) и Санкт-Петербурге (на 55%).

В Сибири же, где погода значительно холоднее, спрос, наоборот, вырос вместе с предложением. Самый большой рост спроса по сравнению с зимой 2018-2019 отмечен в Красноярске (+47%), Иркутске (+42%), Омске (+37%).

Предложение сильнее всего выросло в Красноярске (+36%), Тюмени (+30%) и Новосибирске с Ижевском (по 28%).

Фото: pixabay.com, автор- pasja1000