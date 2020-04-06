В последние две недели марта автовладельцы оформляли полисы ОСАГО «впрок»

В преддверии очевидно приближавшихся карантинных мероприятий и планового перерасчета коэффициента боус-малус (КБМ) для автомобилистов россияне запасались не только продуктами и предметами первой необходимости, но и полисами ОСАГО. Статистика продаж компании «Росгосстрах» показывает, что в последние две недели марта, предшествовавшие введению режима повышенной готовности, спрос на «автогражданку» существенно увеличился, сообщили в пресс-службе страховой компании.

— Если сравнивать со среднестатистической неделей 2020 года (за исключением новогодних каникул), рост количества заключенных «Росгосстрахом» в этот период договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств составил 41%. Пик пришелся на конец минувшей рабочей недели — с 25 по 27 марта, когда уже стало ясно, что вся страна отправляется на вынужденные длинные выходные, спрос на ОСАГО возрастал примерно на 7,5% ежедневно, — отметили в пресс-службе.

Гражданский кодекс РФ позволяет пролонгацию публичных соглашений заранее — по обоюдному согласию сторон договоренности между ними могут быть продлены за месяц до окончания срока действия предыдущего соглашения. Этим и воспользовались российские автомобилисты, запасаясь полисами ОСАГО «впрок» — из-за опасений, что оформление договоров «автогражданки» будет им недоступно из-за временного закрытия офисов страховых компаний, либо того, что перерасчет КБМ с 1 апреля увеличит стоимость полиса.

— Мы считаем, что такой всплеск спроса на ОСАГО обусловлен целым рядом факторов, поясняет директор департамента анализа и моделирования ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев. — Это, в первую очередь, сезонность — на период с конца марта по май традиционно приходится пик регистрационных действий в ГИБДД, чаще покупаются автомобили и, соответственно, чаще подходит и срок возобновления договоров ОСАГО. Но по опыту предыдущих лет на фактор сезонности я бы отнес только порядка 20% роста продаж. Остальное — это, скорее всего, как ожидания локдауна в офисах страховщиков из-за коронавируса, так и стремление купить автомобили до подорожания, вызванного ростом валютных курсов.

Фото Юлии Даниловой