Сбербанк в Новосибирской области сообщает о режиме работы отделений на этой неделе

В апреле офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать с 6 по 12 апреля по специальному графику. В понедельник и пятницу обслуживать будут все подразделения банка, в субботу и воскресенье – те офисы, которые имеют в в своем режиме работу в выходные дни. Во вторник и четверг будут функционировать дежурные отделения: В апреле офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать с 6 по 12 апреля по специальному графику. В понедельник и пятницу обслуживать будут все подразделения банка, в субботу и воскресенье – те офисы, которые имеют в в своем режиме работу в выходные дни. Во вторник и четверг будут функционировать дежурные отделения:

В Новосибирске: ул.Курганская, 38/2, ул. Колхидская, д. 2, Красный проспект, 46, ул.Ленина, 59, ул.Д.Ковальчук, 75, ул.Выборная, 125/1, ул.Учительская, 24, ул.Рассветная, 10, проспект Дзержинского, 30/1, улица Петухова, д. 74, ул.Дуси Ковальчук, 394, ул. Дмитрия Донского, 33, улица Кропоткина, дом 118, ул.Земнухова, 5/2, улица Серебренниковская, дом 20, ул. Лыкова, дом 7, ул. Героев Революции, 10, проспект Красный, дом 88, ул.Б.Богаткова, 208/1, Вокзальная магистраль, дом 16, микрорайон Горский, дом 66, ул.40 лет Комсомола, 5, ул. Комсомольская, д. 10, ул.Амосова, 77, пр. Карла Маркса, 22, ул.Кубовая, 108, ул. Динамовцев, д. 1

г.Обь, ул. Максима Горького, дом 3, корпус 1, г.Обь, ЖКО Аэропорта, 25/2а, г.Обь, ЖКО Аэропорта, 25/2а

г.Тогучин, улица Ленина, дом 3б

р.п.Коченево, ул.Октябрьская, 18

г.Каргат, ул.Советская, 203/1

раб. пос. Ордынское, просп. Ленина, дом 26

р.п. Кольцово, 20

г.Бердск, ул. Островского, 55, г. Бердск, улица Кутузова, дом 2

г.Куйбышев, ул. Гуляева, дом 1а

г.Барабинск, ул.Кирова, 14

г. Татарск, улица Закриевского, дом 115

г.Искитим, Подгорный микрорайон, 4

Барабинский р-он, с.Зюзя, ул. Молодежная, 21/2

Искитимский район, село Быстровка, ул. Советская, 10

Искитимский р-он, с.Улыбино, ул. Первомайская, 40

Искитимский р-он, д.Бурмистрово, ул. Центральная, 24

Сузунский р-он, с.Битки, ул. Пролетарская, 29

Сузунский р-он, с.Заковряжино, ул. Ленина, 1

Сузунский р-он, с.Шипуново, ул. Юбилейная, 16

Тогучинский р-он, с.Березиково

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе « Отделения и банкоматы » .

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни также будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

(для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»); 8 (800) 555-55-50 (для звонков городов РФ).

— Мы очень внимательно следим за ситуацией и оперативно реагируем на изменения в поведении наших клиентов. Решение вывести в работу большую часть филиальной сети обусловлено внеочередной выплатой пенсий и пособий, а также традиционным периодом уплаты коммунальных и налоговых платежей. При этом мы обеспечиваем обслуживание с полным соблюдением всех необходимых мер безопасности и профилактики. В то же время у клиентов Сбербанка имеются все возможности проведения практически всех операций в онлайн-формате, поэтому мы рекомендуем использовать дистанционные каналы обслуживания, в особенности Сбербанк Онлайн в браузере компьютера или мобильное приложение нашего онлайн-банка, — комментирует управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.