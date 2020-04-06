Иммунитет: силы собственные и внешние

Организм самостоятельный и не очень

Рубеж марта-апреля в любом году (а не только в этом) —заведомо нелегкое для иммунной системы время. Впрочем, советы на этот период простые. И при соблюдении — достаточно эффективные. Например, режим дня, баланс труда и отдыха, гигиена сна.

— Многие, едва услышав словосочетание «режим дня», восклицают: «Ой, да ладно, это для детей. А я своему дню сам хозяин, мне режим уже не нужен», — делится наблюдениями доктор медицинских наук, иммунолог Ольга Обухова. — Между тем, ряд гормонов наш организм способен вырабатывать только ночью и только в спящем состоянии. А правильный обмен веществ в межсезонье — это, как говорится, «наше все».

Если вы будете в изобилии потреблять витамины, БАДы, следовать самым лучшим диетам, но при этом пренебрегать сном или вообще тратить ночи на работу, то и диета, и витаминная подпитка будут эффективны в наименьшей степени. Вред от нарушения режима сна все перевесит. Столь же важен и режим питания. Между приемами пищи должно пройти не меньше четырех часов. «Тактовыми» продуктами для этих четырехчасовых циклов не обязательно становятся основательные блюда. Это могут быть и творог, и молочный десерт, и банан. Главное — соблюдать этот ритм. Соки и смузи — это, к слову, в понимании специалистов, не питьё, а еда. Десерт. Питьем, важным для обмена веществ, считается чистая вода. Не менее важно «поить» и кожу. Пересыхающая кожа лишается защитной микрофлоры. Потому увлажняющие лосьоны и салфетки — не гламурное излишество, а нужная всем вещь — и мужчинам, и детям.

Точка зрения

Не болеть вообще или в допустимом минимуме?

Даниил Прицкау, ресторатор, совладелец ресторанов «New Mexico», «Гриль и бутыль»:

— Думаю, болеть простудой два-три раза за холодный сезон — это норма для взрослого здорового человека. Больше трех раз за осень-зиму-весну — да, уже повод беспокоиться. Я в этот норматив укладываюсь: болел, наверное, пару раз в год. Правда, год тому назад началось инфекционное инферно — сын пошел в детский сад! От него и я через раз стал участником ОРВИ-эпидемий. В общем, лайфхак тут, по сути, один: не хочешь болеть — исключай контакт с носителем болезни! Какой бы ни был мощный иммунитет, если подвергать его постоянно вирусной нагрузке, то рано или поздно он не выдержит. Сильный иммунитет — это просто лишний шанс избежать развития болезни, но не гарантия 100% защищенности.

Галина Шеломенцева, председатель правления Сибирской Федерации рестораторов и отельеров:

— У меня, наверное, дело с иммунитетом неплохо обстоит, поскольку в «здоровый норматив уязвимости» я укладываюсь точно, буквально прицельно — болею по два-три раза в сезон заболеваний. По три ОРВИ, не больше. Мы проживали их достаточно быстро. Не на ногах (ни к чему этот слепой героизм), но с совсем небольшими отрезками постельного режима. Потому что мы, во-первых, укрепляем иммунитет, а во-вторых, принимаем меры при первых же недомоганиях. Не на фазе «ой, что-то совсем плохо», а на фазе «немного странно себя чувствую». Я, например, пью витамин С, когда чувствую слабость. А мой муж каждое утро употребляет пергу, говорит, что помогает.

Александр Ладан, генеральный директор компании «Нео-Пак»:

— В обозримом прошлом я практически не болел. Ни в этом году, ни в прошлом, ни несколько лет назад. Не потому, что везет, а просто привык относиться к здоровью ответственно. При моем режиме работ болеть расточительно. Причем, «не болеть» в моем понимании — это не значит переносить хворь на ногах, орошая коллег кашлем и чихом (сомнительный трудовой героизм, вообще-то), а именно не давать заразе шансов. Вот мы и не даем. Обязательно прививаемся всей семьей. Витамины, разумеется. И капсульные, и с грядки. Тем более, за этим бдительно следит моя мама. И мед. Тоже источник витаминов. Плюс спортзал — однозначно и постоянно.

То, что нужно всем

Витамин D — это, по убеждению иммунологов, обязательный компаньон сибиряка вплоть до самого июня. Норматив — не меньше двух капель в сутки. Самый эффективный носитель витамина D — рыбий жир. Он проходит как лакомство, и в это время нужен всем. По этому пункту настоящие ученые уверенно возражают сетевым «фитоняшам».

— Нельзя игнорировать пищевые жиры! — восклицает Ольга Обухова — Культ обезжиренной «в ноль» пищи, мания fat free (все эти обезжиренные йогурты и твороги) — лукавое детище американского маркетинга, не имеющее к здоровому питанию никакого отношения. Без растительных и животных жиров организм не может поддерживать гормональный цикл, хуже идет иммуномодуляция. Жиры в пище — стройматериал для гормонов. Лучше 5% творог, чем «нулевой».

Особенно настойчиво иммунологи советуют не пренебрегать кисломолочными продуктами: йогуртами, кефиром, ряженкой, простоквашей и ацидофилином.

— Увы, часто можно слышать такое: «Да зачем мне вообще кисломолочка? Все эти кефирчики, «растишки» там всякие ­— это же для малых детей и пенсионеров! — сетует Ольга Обухова. — Продукты, поддерживающие микрофлору кишечника, — это товар пожизненной необходимости! Они нужны всем и в любом возрасте. Микрофлора кишечника — важнейшая ресурсная база нашего иммунитета. Потому кисломолочные продукты в рационе должны быть обязательно. А еще лучше — в сопровождении пробиотиков, усиливающих полезную микрофлору. Особенно пробиотиков не таблеточных — близких по форме и пищевому восприятию к кисломолочным десертным продуктам. К таким, например, относится общеизвестный «Биовестин» — продукт насыщенный, в практичном товарном формате, универсальный по возрастной адресации и всем доступный.

Функционал пробиотиков идеально описывается медицинским афоризмом «Лучшее лечение — это профилактика». Как бы ни были мощны чисто лекарственные средства, радикально ускорить возвращение человека к активной жизни они не могут. Пробиотики же действуют упреждающе — усиливают иммунитет. И тот уже действует как самостоятельный защитник организма.

— Благодаря пробиотикам активируется местный иммунитет на слизистых оболочках, — объясняет доктор биологических наук, научный руководитель НПК «Био-Веста» Анна Калмыкова. — ­Увеличивается выработка секреторного иммуноглобулина А — это препятствует проникновению вирусных частиц в организм. Это самое главное! Особенно важный адресат пробиотиков ­­— дети дошкольного и младшего школьного возраста. Детская уязвимость к вирусам специфична: сам ребенок может переболеть быстро и легко, а то и вовсе бессимптомно, зато для взрослых и пожилых инфекция, переданная ребенком, может оказаться опасной. Потому-то усиление детского иммунитете пробиотиками так важно. При регулярном применении «Биовестина» или «Бифилина» общая заболеваемость детей 3-6 лет снижается на 30% — таковы данные по детским садам (которые, как известно, и становятся очагами вирусных инфекций в «высокий сезон»).

Свое научное предложение биотехнологи усилили оптимизированным коммерческим решением — специальной сезонной ценой на БАД «Биовестин». Акция проходит с 10 марта по 9 апреля 2020 года.

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Еще одно коммерческое клише — идея о том, что плоды из дальних знойных стран заведомо полезнее.

— Стильная экзотика — тоже парниковая, промышленно выращенная, — констатирует Ольга Обухова. — Следовательно — несвободная от химии, от аллергенов. Как это ни парадоксально, но клюква, облепиха, квашенная капуста, огурец с дачной грядки нашему иммунитету ценнее, нежели заграничный плод с причудливым обликом и именем. То же самое — с рыбой. Функционально в качестве иммуномодулятора ценнее именно рыба наших северных морей. Вообще, иммунитет сибиряка реально усилить по максимуму вообще без всякой экзотики — целиком за счет ресурсов нашей сибирской природы и за счет разработок наших же ученых. Да, наша природа, может быть, не так уж ласкова на вид, как средиземноморская. Но, поверьте, она достаточно добра и щедра к нам. Просто нужно «уметь договариваться».

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