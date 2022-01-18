В повышении кадастровой стоимости земли виноваты сами собственники

Большинство землепользователей, заявляющих о необоснованном повышении кадастровой стоимости земельных участков, пусть в ряде случаев не сознательно, но сами эту стоимость завышают, к примеру, поменяв вид использования участка. Так вкратце можно пересказать позицию регионального правительства в лице начальника областного департамента земельных и имущественных отношений Романа Шилохвостова, озвученную им на заседании комитета АПК регионального Заксобрания. На этом комитете рассматривалась ситуация с кадастровой стоимостью участков.

— Я прочитал эту статью: некий человек свои предложил услуги по исправлению ситуации, — комментирует Роман Шилохвостов. — По ВРИ (Вид разрешенного использования. — Ред.) это никакие не дороги, а «промка». Так поменяйте ВРИ на «дороги», и нет проблем. В каждом случае есть такие моменты. Иногда для получения банковских залогов или еще для чего-то люди, наоборот, хотят стоимость земельных участков увеличить. При подаче документов эти ситуации отрабатываются, и нет проблем. Но уже если этот период пропущен, то есть уже другие механизмы.

Напомним, что еще в июне прошлого года аграрии Новосибирского района направляли в Заксобрание коллективное обращение с просьбой изучить ситуацию с переоценкой, из-за которой объем арендной платы вырос в несколько раз. Среди обратившихся были такие предприятия, как АО СХП «Ярковское», АО «Морские нивы», ООО «Морской», ООО АФ «Семена Приобья» и другие. Сейчас. В частности, портал НГС, со ссылкой на членов дачного общества «Рассвет» в Морском сельсовете, накануне сообщал об удорожании стоимости общей дороги по результатам переоценки в 12 раз — с 1,4 до 17 млн рублей. Также издание сообщает о повышении кадастровой стоимости дорог в еще нескольких дачных обществах и коттеджных поселках.

По словам чиновника, наибольшая часть подобных резонансных случаев якобы необоснованного завышения стоимости может иметь несколько вполне «прозаичных» оснований.

— Более 90% случаев, о которых пишет пресса, во-первых, инициированы теми юристами и кадастровыми инженерами, которые просто рекламируют свои услуги, хотя можно это сделать бесплатно, что, естественно, никто не объясняет, — говорит руководитель департамента. — Второе: мы разбирали резонансные случаи, обращения, которые к нам поступали. Из них 95% — это ненадлежащая информация об участке. Например, какой-то фермер заявляет, что его угодья подорожали во множество раз. Разбираемся: он поменял ВРИ с «сельхозугодий» на «сельхозпроизводство».

Кроме того, законодательство позволяет отдать предпочтение не кадастровому, а рыночному оценщику.

— Федеральным законом дано право заинтересованным лицам, если они считают, что результат массовой кадастровой оценки значительно превышает рыночную стоимость, то вправе обратиться в учреждение с приложением отчета рыночного оценщика и заявиться об установлении рыночной оценки взамен кадастровой стоимости, — поясняет директор ГБУ «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» Татьяна Лапина.

Как напоминает руководитель учреждения, в текущем году планируется одномоментная оценка всех категорий земельных участков. Причем с этого года, согласно законодательству, массовая кадастровая оценка будет проводиться раз в 4 года.

— Надеюсь, что в этом году люди смогут с первого этапа включения в диалог посмотреть предварительные перечни и при необходимости подавать замечания, — поясняет Лапина. — В 2022 году РФ оценит все участки, вне зависимости от сроков предыдущей оценки, и следующая оценка будет через 4 года. В 2023 году планируется оценка объектов капитального строительства, и дальше — тоже через 4 года, то есть следующая оценка будет в 2027 году.

По информации ГБУ «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» на территории Новосибирской области более 3 млн объектов недвижимости. Из них 1,3 млн — земельные участки, около 2 млн — объекты капитального строительства.