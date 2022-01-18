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В повышении кадастровой стоимости земли виноваты сами собственники

  • 18/01/2022, 16:45
Автор:
Новости Новосибирской области
В региональном правительстве прокомментировали заявления пользователей земельных участков о якобы необоснованном росте их кадастровой стоимости.

Большинство землепользователей, заявляющих о необоснованном повышении кадастровой стоимости земельных участков, пусть в ряде случаев не сознательно, но сами эту стоимость завышают, к примеру, поменяв вид использования участка. Так вкратце можно пересказать позицию регионального правительства в лице начальника областного департамента земельных и имущественных отношений Романа Шилохвостова, озвученную им на заседании комитета АПК регионального Заксобрания. На этом комитете рассматривалась ситуация с кадастровой стоимостью участков.

Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли

Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли

Напомним, что еще в июне прошлого года аграрии Новосибирского района направляли в Заксобрание коллективное обращение с просьбой изучить ситуацию с переоценкой, из-за которой объем арендной платы вырос в несколько раз. Среди обратившихся были такие предприятия, как АО СХП «Ярковское», АО «Морские нивы», ООО «Морской», ООО АФ «Семена Приобья» и другие. Сейчас об удорожании земли заявляют члены дачных сообществ и коттеджных поселков. В частности, портал НГС, со ссылкой на членов дачного общества «Рассвет» в Морском сельсовете, накануне сообщал об удорожании стоимости общей дороги по результатам переоценки в 12 раз — с 1,4 до 17 млн рублей. Также издание сообщает о повышении кадастровой стоимости дорог в еще нескольких дачных обществах и коттеджных поселках.

Я прочитал эту статью: некий человек свои предложил услуги по исправлению ситуации, комментирует Роман Шилохвостов. По ВРИ (Вид разрешенного использования. Ред.) это никакие не дороги, а «промка». Так поменяйте ВРИ на «дороги», и нет проблем. В каждом случае есть такие моменты. Иногда для получения банковских залогов или еще для чего-то люди, наоборот, хотят стоимость земельных участков увеличить. При подаче документов эти ситуации отрабатываются, и нет проблем. Но уже если этот период пропущен, то есть уже другие механизмы.

По словам чиновника, наибольшая часть подобных резонансных случаев якобы необоснованного завышения стоимости может иметь несколько вполне «прозаичных» оснований.

Более 90% случаев, о которых пишет пресса, во-первых, инициированы теми юристами и кадастровыми инженерами, которые просто рекламируют свои услуги, хотя можно это сделать бесплатно, что, естественно, никто не объясняет, говорит руководитель департамента. Второе: мы разбирали резонансные случаи, обращения, которые к нам поступали. Из них 95% это ненадлежащая информация об участке. Например, какой-то фермер заявляет, что его угодья подорожали во множество раз. Разбираемся: он поменял ВРИ с «сельхозугодий» на «сельхозпроизводство».

Кроме того, законодательство позволяет отдать предпочтение не кадастровому, а рыночному оценщику.

Федеральным законом дано право заинтересованным лицам, если они считают, что результат массовой кадастровой оценки значительно превышает рыночную стоимость, то вправе обратиться в учреждение с приложением отчета рыночного оценщика и заявиться об установлении рыночной оценки взамен кадастровой стоимости, поясняет директор ГБУ «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» Татьяна Лапина.

Как напоминает руководитель учреждения, в текущем году планируется одномоментная оценка всех категорий земельных участков. Причем с этого года, согласно законодательству, массовая кадастровая оценка будет проводиться раз в 4 года.

Надеюсь, что в этом году люди смогут с первого этапа включения в диалог посмотреть предварительные перечни и при необходимости подавать замечания, поясняет Лапина. В 2022 году РФ оценит все участки, вне зависимости от сроков предыдущей оценки, и следующая оценка будет через 4 года. В 2023 году планируется оценка объектов капитального строительства, и дальше тоже через 4 года, то есть следующая оценка будет в 2027 году.

По информации ГБУ «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» на территории Новосибирской области более 3 млн объектов недвижимости. Из них 1,3 млн земельные участки, около 2 млн объекты капитального строительства.

Фото: pixabay.com автор: Irina_kukuts

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : кадастровая стоимость Земля власть


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